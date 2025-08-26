หมายเรียก ‘ผู้บุกรุก’ สวนสัตว์เขาเขียวกลางดึก ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริง ยกระดับความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ออกแถลงการณ์ รายงานความคืบหน้ากรณีผู้บุกรุกเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลากลางคืน (อ่านข่าว – สวนสัตว์เขาเขียว แจ้งเอาผิด นทท.ต่างชาติ บุกรุก แอบเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ตอนกลางคืน)
ความว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์บุคคลแอบเข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทั้งบุคคลและสัตว์ภายในสวนสัตว์ โดยได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนั้น
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 1 กันยายน 2568 ตามกระบวนการทางกฎหมาย
พร้อมกันนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาสาเหตุและแนวทางป้องกันเหตุลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการติดตามผลทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไม่ได้นิ่งนอนใจและจะรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือผลการดำเนินการใดๆ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที
ขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ สำหรับความห่วงใยและการสนับสนุนที่มอบให้เสมอมา กำลังใจจากทุกท่านคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นดูแลความปลอดภัย และพัฒนาสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ขณะที่บรรดาแฟนคลับหมูเด้ง และประชาชนทั่วไปต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นห่วงและสนับสนุนให้สวนสัตว์ใช้มาตรการเด็ดขาด เช่นว่า ขอบคุณค่ะที่ไม่นิ่งเฉย หากวันนั้นหมูเด้งกินอาหารแล้วเป็นอะไรไป แม่ๆ FC คงใจสลายค่ะ รอติดตามความคืบหน้านะคะ, เป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะคะ, เปิดโหมดจริงจัง, เป็นห่วงน้องๆ สัตว์มากค่ะ