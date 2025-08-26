หลวงพ่ออลงกต เทศน์ก่อนสึก รับทำผิดพลาด ขอรับผิดชอบการกระทำ ชี้ ‘สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม’

หลวงพ่ออลงกต เทศน์ก่อนสึก รับมีทำผิดพลาด ขอรับผิดชอบการกระทำ ชี้ ‘สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม’
จากกรณี การจับกุม หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายเสกสันน์ หรือ “หมอบี” เมื่อคืนที่ผ่านมา ในข้อหาความผิดตามมาตรา 147, 157 และกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งสร้างความตกตะลึงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม เนื่องจากหลวงพ่ออลงกตถือเป็นพระนักพัฒนาที่ได้รับการยกย่องมายาวนานกว่า 30 ปี
อ่านข่าว – เปิดภาพนาที หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาสิกขา ใส่ชุดขาว
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่คลิป หลวงพ่ออลงกต เปิดใจก่อนทำการลาสิกขา
โดย หลวงพ่ออลงกต ระบุว่า ศรัทธาญาติโยม พุทธศาสนิกชน คนไทยทั้งหลาย ด้วยเหตุที่ว่าหลวงพ่อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มากกว่า 30 ปี ซึ่งในบางครั้ง บางเรื่อง บางอย่าง มีข้อบกพร่อง ผิดพลาดไป หลวงพ่ออยากให้ทำความเข้าใจว่า มันมี 2 ด้าน
ด้านหนึ่ง คือ ด้านของทางธรรม อีกด้านหนึ่งคือ เรื่องของทางโลก ซึ่งทั้งสองด้านนี้ ล้วนมีความเกี่ยวข้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งญาติโยมได้เห็นได้ติดตามมานาน แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งหลวงพ่อก็มีข้อบกพร่อง ผิดพลาด และบางเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องผิดต่อทางโลก บ้านเมือง
วันนี้หลวงพ่อจึงอยากจะให้ข้อคิดกับญาติโยม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 เรื่อง 1. ศรัทธา อยากให้ญาติโยม รักษาศรัทธา และช่วยกันฟื้นฟูศรัทธา 2.อยากขอถวายความรู้แก่พระภิกษุด้วยความเคารพว่า การที่เราเป็นพระ อีกด้านหนึ่งเรามีกฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมายกฎเมือง ถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วย่อมส่งผลต่อสมถะศักดิ์รูปของเรา
ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลวงพ่อผ่านทั้งเรื่องดี เรื่องร้ายมามาก เรื่องถูกมีมาก เรื่องผิดมีมากเช่นเดียวกัน วันนี้หลวงพ่อจึงอยากบอกพวกเราทุกคน สิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางโลก ทางธรรมนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”