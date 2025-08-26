รวบแล้ว พระโหดคว้าขวดฟาดหัว ลูกศิษย์วัดดับ เผยสาเหตุ ใช้ไปซื้อเหล้า แต่กลับโดนด่า
จากกรณี พระสงฆ์ประจำวัดศาลาทอง จ.นครราชสีมา ทะเลาะลูกศิษย์วัดในวงเหล้า ก่อนคว้าขวดเหล้าฟาดศีรษะ จนเสียชีวิต ต่อมาได้หลบหนีไป ล่าสุด (วันนี้ 26 ส.ค.) พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการคลี่คลายคดีว่า จากการสอบปากคำนายสุเวช พยานที่เกี่ยวข้องระบุว่า พระติ๊ก หรือนายมงคล ซึ่งเป็นพระที่มาขอจำวัดที่วัดศาลาทองเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุ คือ ใช้ผู้เสียชีวิตให้ไปซื้อสุราขาว 40 ดีกรี 1 ขวด เพื่อแอบเอาไปกินในกุฏิ แต่ถูกผู้ตายตะโกนด่า “มึงเป็นพระมาทำเxียอะไร” จึงมีปากเสียงทะเลาะวิวาท และก่อเหตุจนเสียชีวิตและหลบหนีทันที ล่าสุด ชุดสืบสวนออกติดตาม พบความเคลื่อนไหวหลบหนีมากบดานอยู่ในวัด พื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จึงแสดงตัวและแสดงหมายจับศาลจังหวัดนครราชสีมา
เบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพ จึงนำตัวไปลาสิกขาบทที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี และควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเวร สภ.เมือง นครราชสีมา โดยแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
