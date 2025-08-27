ปล่อยตัว อัญชัญ ปรีเลิศ แล้ว สิ้นสุดการคุมขังคดี 112 กว่า 8 ปี ขมขื่นใจ อยากได้อิสรภาพมานาน

ปล่อยตัว อัญชัญ ปรีเลิศ แล้ว สิ้นสุดการคุมขังคดี 112 กว่า 8 ปี เผยอยากได้อิสรภาพมานาน ที่ผ่านมาทรมาน-ขมขื่นใจ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นางอัญชัญ ปรีเลิศ อดีตข้าราชการพลเรือน ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 วัย 69 ปี ซึ่งถูกตัดสินจำคุกรวม 29 ปี 174 เดือน (หรือประมาณ 43 ปี 6 เดือน) จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้อัพโหลดและเผยแพร่คลิปเสียงของ “บรรพต” ดีเจผู้จัดรายการวิทยุใต้ดิน ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ รวมทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นความผิด 29 กระทง ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดการคุมขัง 8 ปี 4 เดือน 19 วัน เนื่องจากเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2568
ทันทีที่นางอัญชัญเดินออกมาด้วยชุดขาว สวมแมสก์สีขาว ผู้มารอต้อนรับต่างปรบมือ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ยินดีต้อนรับกลับบ้านเรา รวมทั้งตะโกนยกเลิก 112
- พิพากษาคุก ‘อัญชัญ’ คดี 112 แชร์คลิปยูทูบหมิ่นสถาบัน 29 ปี 174 เดือน ยังไม่มีคำร้องปล่อยตัว นอนคุก
- ปล่อยตัว อัญชัญ ปรีเลิศ พรุ่งนี้ หลังถูกขังคดี 112 กว่า 8 ปี เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ’68
นางอัญชัญเปิดเผยหลังได้รับอิสรภาพว่า อยากได้รับอิสรภาพมานานแล้ว เวลาเราเหลือน้อยลงทุกที 8 ปีกว่ามันขมขื่นใจจริงๆ มันไม่ใช่ที่อยู่ของเรา มันทรมาน สุขสบายอย่างไรก็ไม่ใช่บ้านเรา ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ป้า ดีใจมากๆ ไม่คิดว่าจะอุ่นหนาฝาคั่งขนาดนี้
เมื่อถามถึงประเด็นนิรโทษกรรม นางอัญชัญกล่าวว่า อยากให้เกิดขึ้น แฟนดิชั้นอยู่ต่างประเทศ แก่มากแล้ว อยากให้เขามาอยู่ในไทย บ้านเกิดของเขา อยากให้มัน (กฎหมาย) ได้ผล อยากให้นิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้กับประชาชนบ้าง อะไรๆ ก็ไม่ได้ ยกเว้นนั่นนี่
นอกจากนี้ นางอัญชัญยังระบุถึงปัญหาสุขภาพฟันด้วยว่า ฟันหลอ ต้องไปทำฟัน
