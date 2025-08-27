ทยอยปล่อยตัว ผู้ต้องขังคดี 112-ครอบครองวัตถุระเบิด สู่อิสรภาพ หลังเข้าเกณฑ์อภัยโทษ’68

ทยอยปล่อยตัว ผู้ต้องขังคดี 112-ครอบครองวัตถุระเบิด สู่อิสรภาพ หลังเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ’68
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากวันนี้ นางอัญชัญ ปรีเลิศ อดีตข้าราชการพลเรือน ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 ที่ถูกตัดสินจำคุกรวม 29 ปี 174 เดือน (หรือประมาณ 43 ปี 6 เดือน) จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้อัพโหลดและเผยแพร่คลิปเสียงของ “บรรพต” ดีเจผู้จัดรายการวิทยุใต้ดิน ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ รวมทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นความผิด 29 กระทง ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. หลังถูกคุมขัง 8 ปี 4 เดือน 19 วัน เนื่องจากเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2568 แล้ว ยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองในคดีมาตรา 112 จำนวน 4 ราย รวมทั้งผู้ถูกคุมขังในคดีครอบครองวัตถุระเบิดในช่วงการชุมนุมทะลุแก๊ส ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเข้าเกณฑ์ได้รับอภัยโทษ
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw (ไอลอว์) เปิดเผยว่า เวลา 10.20 น. ธนพร ผู้ถูกดำเนินคดี ม.112 จากการคอมเมนต์โพสต์บนเฟซบุ๊ก ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงธนบุรีแล้ว โดยธนพรสู้คดีขณะยังตั้งครรภ์ และต้องเดินเข้าเรือนจำในฐานะแม่ลูกอ่อน ธนพรอยู่ในเรือนจำมาทั้งสิ้น 458 วัน หรือ 1 ปี 3 เดือน 1 วัน
ด้าน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เวลา 10.50 น. มีรายงานว่า บุ๊ค-ธนายุทธ ณ อยุธยา ศิลปินฮิพฮอพ Eleven Finger ผู้ถูกคุมขังในคดีครอบครองวัตถุระเบิดในช่วงการชุมนุมทะลุแก๊ส ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางแล้ว โดยบุ๊คถูกลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.2566 ก่อนเข้าเกณฑ์อภัยโทษ ทำให้ถูกคุมขังไปรวม 1 ปี 11 เดือนเศษ
เวลา 11.00 น. ไอลอว์รายงานอีกว่า ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ขนุน-สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ และ สมบัติ ทองย้อย ทั้งคู่เป็นผู้ต้องขังในคดีมาตรา 112 ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
ขนุน สิรภพ ถูกคุมขังในคดีมาตรา 112 จากการปราศรัยเรื่องบทบาทกษัตริย์ที่แยกราชประสงค์ เมื่อปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2567 จนถึงวันนี้ (27 ส.ค.68) รวมถูกคุมขังทั้งหมด 521 วัน หรือ 1 ปี 5 เดือน 2
ขณะที่ สมบัติ ทองย้อย อดีตการ์ดเสื้อแดง วัย 56 ปี ถูกคุมขังในคดีมาตรา 112 จากการโพสต์เฟซบุ๊ก “#กล้ามาก #เก่งมาก #ขอบใจนะ” และอีก 2 ข้อความ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.2566 และเคยถูกคุมขังมาแล้ว 2 ครั้ง หลังคำพิพากษาศาลชั้นต้นและหลังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ วันจนถึงวันนี้ (27 ส.ค.68) เขาถูกคุมขังทั้งหมด 1,002 หรือ 2 ปี 8 เดือน 27 วัน
เวลา 11.20 น. ศูนย์ทนายความฯระบุว่า ทีปกร หรือ กิ๊ฟ อดีตหมอนวดแผนไทยอิสระ วัย 40 ปี ผู้ถูกคุมขังในคดี ม.112 จากกรณีโพสต์และแชร์คลิปที่มีเนื้อหาวิจารณ์การใช้ภาษีของสถาบัน ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว โดยทีปกรถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2566 หลังศาลอาญาลงโทษจำคุก 3 ปี เขาถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือนเศษ
