เปิดสาเหตุ ผบ.ตร. สั่งย้ายด่วน ผู้กำกับ สภ.ตากใบ พบเส้นเงินโยงขบวนการค้ายาเสพติด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น
อ่านข่าว – ด่วน! ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผู้กำกับ สภ.ตากใบ ช่วยราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
พร้อมกับให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส อีกตำแหน่งนั้น
มีรายงานว่า สาเหตุการสั่งย้ายด่วนครั้งนี้เนื่องจาก พ.ต.อ.อัสรี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรณีกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นราธิวาส จับกุมไอซ์ 900 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึง