ด่วน! บุกรวบ ‘นวย ดอนเมือง’ เจ้าของบ่อนดัง หนีหมายจับ 8 หมาย จ่อแถลงพรุ่งนี้บ่ายโมง

ด่วน! บุกรวบ ‘นวย ดอนเมือง’ เจ้าของบ่อนดัง หนีหมายจับ 8 หมาย พร้อมบุกค้นคฤหาสน์กลางทุ่ง
จากกรณีกรมการปกครองและตำรวจ สน.ดอนเมือง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน ภายในรั้วของที่ดินจำนวน 18 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สามารถจับกุมนักพนันได้มากกว่า 100 ชีวิตนั้น
สำหรับบ่อนดังกล่าว เป็นที่รู้จักในนาม “บ่อนป๋านวย” ภายในบ่อน แยกเป็นหลายห้อง มีการพนันหลายประเภท อาทิ เสือมังกร กำถั่ว เปิดให้เล่นตั้งแต่ 10 โมง ถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน พบเงินสะพัดกว่าพันล้านบาทนั้น
อ่านข่าว – คุมตัว 176 นักพนันบ่อนป๋านวย ส่งฟ้องศาล ผบก.น.2 เล็งตั้งรางวัลนำจับเจ้าของบ่อน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.1 สั่ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำทีม บช.น. ไล่ล่า นวย ดอนเมือง เจ้าของบ่อน มีหมายจับ 8 หมาย และบุกค้น “คฤหาสน์กลางทุ่ง” บางปะหัน อยุธยา
ล่าสุด ทาง บช.น. สามารถจับ “ป๋านวย” ได้แล้ว เตรียมนำตัว สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อให้ น.1 ซักถาม พรุ่งนี้ เวลา 13.00 น.