ป๋านวย ดอนเมือง ขอโทษตร.โดนเด้งหลายนาย รับสภาพ ครั้งนี้คงจบจริง อาจแก่ตายในคุก

ตำรวจปิดตำนานบ่อนป๋านวย เผยติดคุกแล้ว 6 ครั้ง หนนี้คงจบจริง อาจแก่ตายในคุก ขอโทษตำรวจที่ดื้อด้าน ทำให้เดือดร้อน โดนเด้งหลายนาย
จากกรณีชุดสืบสวนนครบาล พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 พร้อมกำลัง บก.สส.บช.น. จับกุมตัว นายอำนวย หรือ ป๋านวย อายุ 69 ปี ผู้ต้องหาตามจับศาลแขวงดอนเมืองและศาลอาญา รวม 8 หมาย ขณะหลบหนีคดีบ่อนพนัน ย่านสรงประภาซอย 1 หลังเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองบุกจับนักพนันได้ 176 คน พร้อมของกลางจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นได้นำตัวนายอำนวย พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดอยุธยาที่ ค.269/2568 ลงวันที่ 30 ส.ค.68 เข้าตรวจค้นบ้านใน ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม มีรายงานว่าในชั้นจับกุม นายอำนวยได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยเล่าประวัติชีวิตก่อนจะมาเป็นนายบ่อนว่า เดิมทีเป็นคนขับแท็กซี่ จากนั้นได้หันมาทำบ่อนการพนัน และทำมาทั้งชีวิตจนถึงปัจจุบัน ติดคุกมาแล้ว 6 ครั้ง บางครั้งน้ำหนักลดลงไปกว่า 30 กิโลกรัม และการโดนจับครั้งนี้ก็ยังไม่รู้จะไปแก่ตายในคุกรึเปล่า แต่ก็เข้าใจว่าตนเองเกมแล้ว ครั้งนี้คงจบจริงๆ
นายอำนวยกล่าวว่า จากชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะโดนจับกี่ครั้ง ตนก็ยังกลับไปเปิดใหม่จนใครต่างบอกว่าตนเป็นคนดื้อด้าน แต่แม้ว่าจะเปิดบ่อนการพนัน แต่ก็ไม่ได้เล่นพนันในบ่อน ชอบไปเล่นแทงม้ามากกว่า ซึ่งตนชอบม้ามาก ถึงขนาดเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน 3 ตัว ปัจจุบันไม่ได้ร่ำรวยอะไร ตนเป็นนายบ่อนมานาน และตนไม่ได้เกลียดตำรวจ อยากจะขอโทษที่ตนดื้อด้านแล้วทำให้ถูกเด้งเดือดร้อนกันหลายนาย และที่ตนเอาภาพตัวเงินตัวทองมาติดชื่อตำรวจนั้น ตนไม่ได้ไปรังแกตำรวจโดยไม่มีเหตุผล
ก่อนจะทิ้งประโยคเด็ดกับชุดจับกุมว่า “พวกคุณทำงานกันเก่งนะ แต่คงไม่โต ถ้าผมยังไม่ตายในคุกแล้วได้ออกมา ท่านคงต้องมาไล่จับผมอีก”
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เมื่อช่วงต้นปี 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ฟ้าหลวง ได้จับกุม น.ส.มณี อายุ 39 ปี ภรรยาของนายอำนวย และพี่ชายคือนายสุทัศน์ ที่อาศัยอยู่ใน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในความผิดฐาน “แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
โดยนายอำนวยให้ญาติฝ่ายภรรยาที่อาศัยอยู่ที่แม่สลองนอก ไปแจ้งกับทาง รพ.(แม่ฟ้าหลวง) เพื่อขอออกใบรับรองการตาย โดยให้แจ้งว่านายอำนวยเสียชีวิตจากโรคเลือดหัวใจตีบ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกับทาง รพ.แล้วพบว่านายอำนวยไม่เคยเข้ามารับการรักษาใน รพ.ที่อ้างเลย รวมถึงชื่อของแพทย์ที่ลงชื่อในเอกสารก็ไม่มีชื่ออยู่ใน รพ.ดังกล่าวด้วย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ อ.แม่ฟ้าหลวงได้เข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับภรรยาของนายอำนวยและพี่ชายไว้ที่ สภ.แม่ฟ้าหลวง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังควบคุมตัวนายอำนวยไว้ในห้องขัง สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อรอนำตัวศาลแขวงดอนเมือง ในวันจันทร์ ที่ 1 ก.ย.