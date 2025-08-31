ป๋านวย ยันไม่เกี่ยวข้องบ่อนสรงประภา 1 พบ ‘ด.ต.’ เจ้าของเครื่องแบบแขวนในบ่อน ปรากฏตัวที่สน.

ตร.ดอนเมือง เข้าแจ้งข้อหา ‘ป๋านวย’ เพิ่มอีก 2 คดี
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่ สน.ทุ่งสองห้อง พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ได้เดินทางมาเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลกับนายอำนวย หรือป๋านวย โดยมี พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ. สนธยา ตรีเพ็ชร์ รรท.ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.อ.อัครพล โทยะ ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.วรภัทร์ วรรณธรรม รรท.รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง เข้าร่วม
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวนายอำนวยออกมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง โดยใช้เวลาซักถามประมาณ 15 นาที ก่อนจะนำตัวกลับไปควบคุมไว้ในห้องขัง ซึ่งนายอำนวยยังให้การปฏิเสธ ไม่เกี่ยวข้องกับบ่อนสรงประภา 1 ที่เพิ่งถูกจับกุม โดยอ้างว่าตนเองได้ย้ายออกจากที่นั่นไปตั้งแต่ถูกจับเมื่อปี 2567
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ได้เดินทางเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีค้างเก่า 1 คดี และจากการขยายผลจับกุมนักพนันครั้งล่าสุดอีก 1 คดี ในความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนัน ซึ่งเบื้องต้นให้การปฎิเสธ
ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นชายรูปร่างผอม สวมเสื้อคลุมสีดำ กางเกงสีดำ เดินวนเวียนอยู่ใน สน. อีกทั้งยังยืนพูดคุยกับญาติของนายอำนวย ก่อนเดินออกทางประตูหลังของ สน.ไป ซึ่งทราบภายหลังว่าชายคนดังกล่าวคือ ด.ต.ณัฐ (นามสมมุติ) ที่ปรากฏว่ามีเครื่องแบบตนเองไปแขวนอยู่ในบ่อนสรงประภา 1