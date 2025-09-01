เปิดโปร์ไฟล์ 2 ว่าที่ ผบช. ‘นพศิลป์-รุ่งโรจน์’ ที่ประชุม ก.ตร.ถกกว่า 8 ชั่วโมงเคาะผ่าน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร. ) วันนี้ การแต่งตั้ง นายพลตำรวจ วาระ 2568 กว่า 250 ตำแหน่ง สำเร็จเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา
การประชุมครั้งก่อน เมื่อ 28 สิงหาคม 2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. เคาะโต๊ะเลื่อนการพิจารณาวาระการแต่งตั้งฯ พร้อม “วางงาน” แจ้งที่ประชุม ก.ตร. ให้เหตุผล “ต้องเลื่อน” แต่งตั้งนายพลไปก่อน เนื่องจากมีผู้มีส่วยได้เสียในการแต่งตั้งครั้งนี้อย่างน้อย 4 ราย มีข้อมูลร้องเรียนมาที่ประธาน ก.ตร. ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เลขา ก.ตร.ไปตรวจสอบนั้น โดยที่ประชุม ก.ตร. วันที่ 31 ส.ค. แหล่งข่าวเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งลงมติให้ พล.ต.ต.นพศิลป์ เลื่อนเป็นจเรตำรวจ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผบช. ตชด. ส่วนอีก 2 นายไม่ได้รับการพิจารณา
รู้จัก ‘พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ’
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา พูดได้หลายภาษา ไทย จีน อังกฤษ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 32 นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 48 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านหลักสูตรสำคัญ วปอ. รุ่น 67, FBI National Academy, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เป็น รอง ผบช. มาแล้ว 4 ปี โดยเป็น รอง ผบช.ตชด. 2 ปี อาวุโสลำดับที่ 25 จาก 94 และเป็น รอง ผบช.ตชด. ที่อาวุโสสูงสุดในหน่วย ตชด.
รับบทหนักในหลายสถานการณ์ จัดว่าเป็น “รอง ผบช.ตชด. สายบู๊และสายบุ๋น” รับหน้าที่ผู้บังคับที่ทำการบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบ.ทก.ชทก.ตชด. ) เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ( รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.) นำ ตชด.ในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจช่างสนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ฉก.ช่างสนาม ตร.) ช่วยเหลือกู้ชีพกู้ซากตึก ในสถานการณ์ตึกถล่มจากแผ่นดินไหว
วันนี้ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ในแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายความตึงเครียดไทย–กัมพูชา ไม่ให้บานปลาย ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตย จนได้รับหนังสือชื่นชมจากแม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันถึงศักยภาพและการทำงานที่เป็นที่ยอมรับจากกองทัพ
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เป็น ตชด.ยุคใหม่ ริเริ่ม ศูนย์ควบคุมสั่งการและฐานข้อมูลชายแดนอัจฉริยะ ปิดช่องว่างการลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ หากกางกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผบช.กลุ่มความรู้ความสามารถ ที่ให้ “คำนึงถึงความอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน” ก็ถือว่าพร้อมเข้าวิน
อย่างไรก็ตาม การประชุม ก.ตร.วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมาพล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ผ่านพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบตามมติ นั่ง ผบช.ตชด.
รู้จัก ‘พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์’
พล.ต.ต.นพศิลป์ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปริญญโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารยุติธรรม จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บยส.) รุ่นที่ 28 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 42 จากวิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 64 จากวิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรสารวัตร (สว.) รุ่นที่ 53 จากวิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรการวิเคราะห์ข่าวและการพัฒนาข้อมูลด้านการสืบสวน (IDENTIFYING AND DEVELOPING INVESTIGATIVE INFORMATION) โครงการช่วยเหลือด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงการต่างประเทศ ปี2552
- หลักสูตร (VIP PROTECTION ) ในโครงการช่วยเหลือด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2548
- หลักสูตร POST BLAST INVESTIGATION ในโครงการช่วยเหลือด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากลกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2547
- หลักสูตร POLICE ROLE IN COMBATING TERRORISM จากสถาบัน INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA) กรุงเทพฯ ปี 2547
- หลักสูตร INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE ในโครงการช่วยเหลือด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากลกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาปี 2544
- หลักสูตร INTELLIGENCE APPLICATIONS FOR LAW ENFORCEMENT COURSE ปี 2544
- หลักสูตร BASIC FIREARMS TRAFFICKING & EXPLOSIVES IDENTIFICATION COURSE ปี 2543
- หลักสูตรการรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่ OFFICER SURVIVAL TACTICS (OST) ในโครงการช่วยเหลือด้านต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ปี 2542
- หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษ พ.ศ.2540
ประวัติการสอนและการบรรยาย ที่เป็นประโยชน์ในส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอก ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- วิทยากรบรรยาย วิชาการสืบสวน ให้กับ นรต.ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตรสารวัตร และ หลักสูตรผู้กำกับการ ของ วิทยาลัยการตำรวจ
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยา และ เทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ หัวข้อวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจิตวิทยาก่อนสอบปากคำ การวิเคราะห์คำพูดและพฤติกรรมมนุษยื จากสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ
- วิทยากรบรรยาย วิชา “การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “คดีเด็ด คดีดัง” สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ร่วมวางแผนตามโครงการ “ห้องปฏิบัติการกฎหมาย Special Law Lab” ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รุ่น และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รุ่น
- ร่วมวางแผน และ ดำเนินโครงการ หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ (สืบสวน ๕G) และ หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษ บช.น. (สืบสวน TOP G)
- วิทยากรบรรยาย และ ครูฝึกแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นของตำรวจผู้ประสบเหตุ เกี่ยวกับเหตุการณ์อุบัติเหตุวัตถุอันตรายหรือมลพิษ และ อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง [ Hazardous Materials (HazMat) – WMD ] และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการณ์สูงข่มให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมAPEC พ.ศ.2546 และ การประชุม APEC พ.ศ.2565
10.วิทยากรบรรยาย การสืบสวนหลังเหตุระเบิด (PBI) หลักสูตรการเจรจาต่อรองตัวประกัน (HNC) การรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่ (OST) และพื้นฐานชุดปฏิบัติการตอบโต้วิกฤตการณ์ (CRT) เพื่อลดการสูญเสียของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 – ปัจจุบัน
ผลงานดีเด่น และได้รับประกาศเกียรติคุณ
ปี 2568 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” สาขา สืบสวนดีเด่น, ปี2567 ได้รับ WORLD ASEAN Awards 2024 “รางวัลดีเด่นแห่งปี” ปี2566 ได้รับฉายา “เชอร์ล็อคนพ”
ผลการปฏิบัติด้านการสืบสวนคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ รวมกว่า 300 คดี อาทิคดีเครื่องบินการบินไทยระเบิด, คดีรถต้องสงสัยคาร์บอมบ์, คดีระเบิดกรุงเทพมหานคร ‘ คดีฆ่านายกเจี๊ยบอบจ.ลพบุรี, คดีปล้นทรัพย์บ้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม, ปี 2556 คดีฆาตกรรมนายเอกยุทธ อัญชันบุตร, คดีวางระเบิดปากซอยรามคำแหง 43/1, คดีสังหารนายสมยศ เจ้าพ่อพระราม 9 คาเฟ่, คดีวางระเบิดศาลพระพรหม, เป็นต้น
การพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยี
ผลักดันการใช้กล้องวงจรปิดกว่า 67,000 ตัว ร่วมกับระบบ AI ของ IBOC จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อบริหารจัดการจราจรและตรวจจับบุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย มุ่งสู่การพัฒนา“Smart City”ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้คลี่คลายคดีสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 13 คดี ได้ทั้งหมด