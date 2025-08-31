บิ๊กต่าย นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.กลั่นกรองใหม่ ‘นพศิลป์’ นั่งผบช.ประจำ ‘รุ่งโรจน์’ คุมตชด.
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ภายหลังจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) แจ้งลาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ทำให้ในการประชุม ก.ตร.เวลา 15.00 น. วันนี้ (31 สิงหาคม 68) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. จะทำหน้าที่ประธาน ก.ตร. พิจารณาวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึง ผบก.วาระประจำปี 2568 ที่เลื่อนมาจากการประชุม ก.ตร.เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อให้การแต่งตั้งตำรวจระดับ นายพล เสร็จสิ้นทันตามกฎ ก.ตร.และพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ที่ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 68
มีรายงานว่า สำหรับวาระการแต่งตั้งนายพลระดับรองผบ.ตร.-ผบก. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) จำนวน 251 ตำแหน่ง โดยบัญชีรายชื่อที่ ก.ตร.จะพิจารณา จะนำบัญชีเดิมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งระดับ ตร.หรือบอร์ดกลั่นกรอง มาพิจารณา
สำหรับรอง ผบ.ตร. ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส โดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 50 อาวุโส ลำดับที่ 1 ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจตช. นรต.รุ่น 43 อาวุโส ลำดับที่ 3 ขึ้นมาเป็น จตร. ติดยศ พล.ต.อ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร. คาดว่า พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 นรต.รุ่น 42 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. นรต.รุ่น 50 พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 นรต.รุ่น 40 พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. นรต.รุ่น 43 พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. นรต.รุ่น 42 พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 41 และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. นรต.รุ่น 46
ระดับผบช. คาดว่าจะเข้าดำรงตำแหน่ง และอยู่ที่เดิมประกอบด้วย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผบช.ก. นรต.รุ่น 47 ได้รับความไว้วางใจคลี่คลายคดีสำคัญรับแรงสนับสนุนจาก พล.ต.ท.จิรภพ ขยับขึ้นเป็น ผบช.ก. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 คุมอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดีอยู่ทีเดิม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. นรต.รุ่น 41 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.สอท.แทน พล.ต.ท.ไตรรงค์ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ผบ.ตร. ผลงานเข้าตาเกี่ยวกับการดูแลท่องเที่ยวอยู่ที่เดิม พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. นรต.รุ่น 47 อยู่ที่เดิม พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผบช.ส. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.ส. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. นรต.46 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โยกเป็น ผบช.ปส.แทน พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 นรต.40 โยกเป็น ผบช.ภ.1 แทน พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 42 โยกเป็น ผบช.ภ.2 แทน พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ จตร.(สบ.8) นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.ภ.3 แทน พล.ต.ท.วัฒนา พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. นรต.รุ่น 48 เป็น ผบช.ภ.4 แทน พล.ต.ท.ฉัตรชัย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ อดีตผบ.ตร.รั้งเก้าอี้ไว้ได้อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ.นรต.รุ่น 40 โยกมาเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. นั่งเก้าอี้ทำเลทอง โยกมาเป็น ผบช.ภ.8 แทน พล.ต.ท.สุรพงษ์ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองผบช.นรต. นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รองผบช.สงป. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.สงป. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 52 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รองผบช.กมค. เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.กตร.เป็น ผบช.ก.ตร. พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ พตร. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 44 อยู่ที่เดิม
สำหรับระดับผู้บังคับการ(ผบก.)สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) คาดว่า พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้บังคับการกองสารนิเทศ (ผบก.สท.) เป็น ผบก.น.1 พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.2 แทน พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ที่มีคำสั่งช่วยราชการ ศปก.บช.น. หลังกรมการปกครองบุกทลายบ่อนย่านสรงประภา ดอนเมือง นั่งเก้าอี้ ผบก.น.7 พล.ต.ต.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผบก.น.4 เลื่อนขึ้นรองผบช.หน่วยขึ้นตรง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มี พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น. 7 นั่งเสียบแทน พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 เก้าอี้แข็งอยู่ที่เดิม พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ.เป็น ผบก.น.6 แทน พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.6 ที่สไลด์นั่ง ผบก.น.9 แทน พล.ต.ต.คมสิทธิ์ รังไสย์ ที่ถูกเก็บเข้ากรุเป็น ผบก.ประจำ ตร. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 ขอจองนั่งเก้าอี้ตัวเดิม พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร.รั้งเก้าอี้ไว้ได้นั่งที่เดิม เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191)
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า 4 นายพล คือ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. ที่นายภูมิธรรม บอกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาว่าให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กลับไปทวนทวนเพราะมีเรื่องร้องเรียน เนื่องจากแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมนั้น แหล่งข่าวเปิดเผยว่าในที่ประชุม ก.ตร. วันนี้ (31 สิงหาคม) คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งลงมติให้ พล.ต.ต.นพศิลป์ เลื่อนเป็นผบช.ประจำ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผบช. ตชด. ส่วนอีก 2 นายไม่ได้รับการพิจารณา
ทั้งนี้ที่ประชุมก.ตร.ใช้เวลาพิจารณานานถึง 7-8 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00-22.00 น.เศษ ถึงจบการประชุม