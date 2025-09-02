นอนคุกคืนแรก ป๋านวย ปรับตัวได้ดี เพราะเคยเข้าเรือนจำแล้ว ราชทัณฑ์ ยันไม่มีให้สิทธิพิเศษ
จากกรณี ศาลแขวงดอนเมือง พิพากษาสั่งจำคุก นายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” อายุ 69 ปี เจ้าของบ่อน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย ในคดีความผิดตาม พรบ.การพนันฯ และ พรบ.คนเข้าเมืองฯ รวมทั้งสิ้น 14 ปี 129 เดือน ก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีคดีที่มีโทษจำคุกถึงที่สุดแล้ว จึงไม่ได้ยื่นประกันตัวแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รับตัวผู้ต้องหา พร้อมทำประวัติ ตรวจสุขภาพร่างกายตามระเบียบเรือนจำ พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยทั่วไปปกติ แต่มีอาการปวดหัวเข่าเล็กน้อยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า ส่วนสุขภาพจิตปกติดี ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ และให้ความร่วมมือกับทางเรือนจำอย่างดี ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนผู้ต้องขังใหม่จะอยู่แดนกักโรค 5 วันตามมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ก่อนพิจารณาแยกแดนอีกครั้ง
นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา ผู้ต้องขังนอนหลับได้ดี ส่วนอาหารในเรือนจำสามารถรับประทานอาหารได้ปกติ และไม่มีอะไรน่ากังวลเนื่องจาก “ป๋านวย” ปรับตัวได้ดี เพราะเคยเข้าเรือนจำมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องจะเป็นผู้มีอิทธิพลในเรือนจำนั้นได้มีมาตรการตามหลักการควบคุมดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้ว และ “ป๋านวย” ไม่ได้มีการให้สิทธิพิเศษกว่าผู้ต้องขังรายอื่น