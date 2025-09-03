เส้นเงิน ‘อลงกต’ โยงถึง 2 ตลก 1 นักธุรกิจ บางคนรับเงินสดหลักร้อยล้าน รอง ผบก.ป.จ่อเรียกแจง

รอง ผบก.ป. จ่อเรียก 2 ตลก 1 นักธุรกิจ แจงเส้นเงินเอี่ยว ‘อดีตพระอลงกต’
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลเครือข่าย “อลงกตการละคร” ว่า ล่าสุดได้รับผลวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุบุคคลที่มีเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกือบ 30 คน รวมถึงมีข้อมูลพยานบุคคลที่ได้รับมา น่าเชื่อได้ว่าในจำนวนนี้มี ดาราตลก 2 คน และนักธุรกิจ 1 คนที่เกี่ยวข้องกับ “อดีตพระอลงกต” แต่ขอสงวนไว้ก่อนว่าเป็นใคร
โดยพฤติการณ์ของ ตลกคนแรก มีการรับเงินจากอดีตพระอลงกตหลักล้านบาท ช่วงแรกก็รับเงินจากอดีตพระอลงกตโดยตรง ต่อมามีการโอนเงินคืนให้นอมินีแทนที่จะคืนเงินให้กับอดีตพระอลงกตโดยตรง ซึ่งนอมินีที่ว่านี้ไม่ใช่ “หมอบี” ส่วนรายละเอียดว่านำเงินไปทำอะไรนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นการถูกจ้างมาเล่นตลก แล้วได้ค่าจ้าง หรือว่าเป็นลักษณะการขอยืมเงิน
ส่วน ตลกคนที่ 2 ยังไม่พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง แต่พบพฤติกรรมเข้าไปนำทรัพย์สินบางอย่างออกจากกุฏิของอดีตพระอลงกต หลังจากลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแล้ว
ขณะที่ นักธุรกิจ พบว่าไม่ใช่คน จ.ลพบุรี แต่ได้รับเงินสดจากอดีตพระอลงกตไปหลักร้อยล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจด้วยส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ ตำรวจจะทยอยเชิญเข้าให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ถ้อยคำหรือพยาน เพื่อจะดูว่าจะกล่าวอ้างอย่างไร หากมีการพยายามปกปิด หรือบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง ตำรวจก็จะพิจารณาพฤติการณ์ประกอบว่ามีเจตนาสุจริตหรือไม่ ซึ่งได้มีการประสานไปแล้วบางส่วน ส่วนหมายเรียกดำเนินคดีกับผู้ต้องหาล็อต 2 นั้น ยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ เจน ญาณทิพย์ และ หมอดู ล. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น พ.ต.อ.เอนกเปิดเผยว่า ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ แต่ตามรายชื่อเบื้องต้นที่ได้รับรายงานจาก ปปง.มาบางส่วนยังไม่มีชื่อของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ ยืนยันว่า แม้ตนจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น และไม่ได้ดูคดีนี้แล้วหลังมีการโปรดเกล้าฯ แต่คดีนี้ดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ดังนั้น ก็จะมีผู้รับผิดชอบดำเนินการขยายผลคดีนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน