รวบได้แล้ว! คนร้ายแทง รปภ.ดับหน้าคอนโดฯ รับทำจริง ตร.เร่งเค้นหาสาเหตุ

ตร.รวบตัว ‘นายป๊อบ’ คนร้ายใช้อาวุธมีดแทง พนักงาน รปภ. เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.สุทธิสาร สามารถติดตามจับกุมต้ว นายป๊อบ คนร้ายที่ใช้อาวุธมีดแทง นายสมเด็จ อายุ 35-40 ปี พนักงาน รปภ. เสียชีวิตบริเวณด้านหน้าของคอนโด ย่านลาดพร้าว พร้อมของกลางเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ อาวุธมีด และรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีดำ หมายเลขกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง ตำรวจจึงแจ้งข้อหา “พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร – ใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
อ่านข่าว – รปภ.ถูกทำร้ายเสียชีวิต หน้าคอนโดฯดัง ย่านลาดพร้าว พยานเห็นชายผมสั้น-มีรอยสัก ถือมีดไล่ฟัน