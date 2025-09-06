ชู้รัก เปิดปาก เหตุสังหารโหด ‘พ.จ.อ.’ อ้างเคยเป็นแฟนกับฝ่ายหญิง ก่อนมาแต่งเป็น ‘ภรรยาทหารเรือ’

ชู้รัก เปิดปาก สาเหตุฆ่าโหด ‘พ.จ.อ.’ อ้างเคยเป็นแฟนกับฝ่ายหญิง ก่อนมาแต่งเป็น ‘ภรรยาทหารเรือ’
จากกรณีกลางดึกวานนี้ (5 ก.ย.) มีคนร้ายบุกยิง พ.จ.อ.ณภัทร มีเผือก ตำแหน่ง ช่างซ่อมรถ แผนกซ่อมรถ กขส.ฐท.พง.ทรภ.3 อายุ 38 ปี ดับในบ้าน ปรากฎว่า คนร้าย เป็นชู้กับภรรยาของผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายเป็นทหารอยู่ที่ฐานทัพเรือทับละมุ จะกลับมาอยู่ที่บ้านในวันศุกร์-วันอาทิตย์นั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว นายศักดิ์สิทธิ์ หรือบาส อายุ 28 ปี ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว ซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปบ้านเพื่อน และอาวุธปืนพร้อมรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นของพ่อ
ล่าสุด ช่วงเย็นวันนี้ (6 ก.ย.) นายศักดิ์สิทธิ์ หรือบาส ผู้ต้องหาตามหมายจับรับสารภาพว่า ตนเคยคบหาเป็นแฟนกับ น.ส.เอ ภรรยาผู้ตายมาก่อน ต่อมาประมาณ 1 ปื ที่ผ่านมา น.ส.เอ ได้แต่งงานกับผู้ตาย โดยผู้ตายทำงานเป็นทหารเรืออยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา จะกลับมาบ้านที่เกิดเหตุหาภรรยาในวันศุกร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ ระหว่างที่ผู้ตายไม่อยู่ คาดว่าผู้ต้องหามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ น.ส.เอ ในระยะหลังผู้ตายเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ดังกล่าว เลยได้ส่งข้อความไปทาง เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม โดยนายบาสอ้างว่าผู้ตายตำหนิและข่มขู่ตนเอง รวมถึงแฟนใหม่ของตนด้วย จึงโกรธแค้นและมาก่อเหตุในคดีนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง 2 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน”
อ่านข่าว – รวบหนุ่มชู้รัก บุกยิงทหารเรือดับคาบ้าน แอบคบหาภรรยาคนตาย เคยขู่เอาชีวิตก่อนลงมืออุกอาจ