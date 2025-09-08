ฝ่ายกม.ปชน.ช่วย ลูกเกด ชลธิชา เต็มที่ หวังได้ประกันคดี 112 โตโต้ห่วง ถ้าไม่ได้ปล่อยหลุดส.ส.

จำคุก ส.ส.ลูกเกด 4 ปี ให้การเป็นประโยชน์ ศาลลดโทษหนึ่งในสามเหลือ 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา รอลุ้นประกัน ด้าน โตโต้ ปิยรัฐ เผยถ้าไม่ให้ประกันตัวหลุด ส.ส.ทันที เจ้าตัวหวังศาลจะให้ความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 901 ภายหลังศาลพิพากษา หมายเลขดำอ.595/65 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด ส.ส.พรรคประชาชน (ปชน.) จ.ปทุมธานี เป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ม.4 (3)
กรณีเมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 จำเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กตัวเองเกี่ยวกับ #ราษฎรสาส์น จดหมายข้อความถึงสถาบัน ซึ่งมีเนื้อหาแสดงความคิดเห็นต่อสถาบัน เช่น การไปพักอาศัยในต่างประเทศ การโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันที่ฟุ่มเฟือย และการเลื่อนยศตำแหน่งให้กับข้าราชการและพลเรือน ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นสถาบัน
จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี อ้างว่าเป็นการเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ โดยจำเลยได้รับการประกันตัว
วันนี้ น.ส.ชลธิชาเดินทางมาฟังคำพิพากษา โดยมีผู้ติดตามมาให้กำลังใจทั้งเพื่อน ส.ส.จากพรรคประชาชน และกลุ่มมวลชนผู้สนับสนับสนุนพรรค
ต่อมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลย 4 ปี คำเบิกความจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยไว้ 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา โดยทนายความของ น.ส.ชลธิชาได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ด้านนายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส. กทม. พรรคประชาชน เดินทางมาให้กำลังใจ น.ส.ชลธิชา ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากศาลพิพากษาว่า วันนี้ศาลได้พิพากษาจำคุก น.ส.ชลธิชาในความผิด ม.112 จำนวน 4 ปี แต่ น.ส.ชลธิชาให้การเป็นประโยชน์ จึงมีเหตุให้ลดโทษ 1 ใน 3 เป็นจำคุก 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา หลังจากนั้นทนายความจึงได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
เมื่อถามว่า ถ้าเกิดในวันนี้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องการขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์จะส่งผลอะไรต่อตำแหน่ง ส.ส.หรือไม่ นายปิยรัฐกล่าวว่า มีผลอย่างแน่นอนถ้าเกิดในวันนี้ น.ส.ชลธิชาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว จะต้องถูกควบคุมตัวโดยกรมราชทัณฑ์ คาดว่าน่าจะนำไปควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง และถ้าเกิดขาข้างหนึ่งก้าวเข้าไปในเรือนจำแล้วก็จะส่งผลให้ความเป็นสมาชิกสภาพของตำแหน่ง ส.ส.อย่างแน่นอน และ กกต.ก็จะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดปทุมธานีเขต 3 ภายใน 45 วัน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นายปิยรัฐกล่าวต่อว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในการขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ชลธิชา และคาดว่าจะไม่มีปัญหา เชื่อว่าศาลจะใช้ดุลพินิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมา น.ส.ชลธิชาก็ให้ความร่วมมือกับศาลเป็นอย่างดี และวันนี้ก็เป็นคดีที่สองของเจ้าตัวต่อจากคดีที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้รับการปล่อยชั่วคราว จึงมั่นใจว่าในวันนี้ น.ส.ชลธิชาจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า ตอนนี้ ส.ส.ของพรรคประชาชนอีกกี่คนที่จะต้องรอลุ้นฟังคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีต่างๆ นายปิยรัฐกล่าวว่า ในส่วนนี้ยังมีคดีของ น.ส.รักชนก ศรีนอก ที่กำลังรอฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ส่วนของตนนั้นยกฟ้องไปแล้ว หวังว่าจะไม่มีการอุทธรณ์ และอีกคดีที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อมาเวลา 12.00 น. นายปิยรัฐเปิดเผยว่า หลังจากก่อนหน้า ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาชน ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ล่าสุดศาลอาญามีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของ น.ส.ชลธิชา ให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและสาธารณชนจับตามอง รวมทั้งคดีดังกล่าวจะต้องเข้าสู่ชั้นอุทธรณ์อยู่แล้ว จึงเห็นสมควรส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาเพื่อความรอบคอบ
ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจะมีความเห็นอย่างไร ซึ่งตามปกติหากส่งเรื่องภายในช่วงบ่าย จะมีคำสั่งได้ภายในเย็นวันนี้ แต่ถ้าศาลไม่สามารถพิจารณาภายในวันนี้ได้ ก็อาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 1-2 วัน แต่คืนนี้จะต้องส่งตัวเข้าเรือนจำ เมื่อนั้นก็จะทำให้ความเป็นสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ชลธิชา สิ้นสุดลงทันที
นายปิยรัฐกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หวังว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาอย่างเร็วที่สุดภายในวันนี้