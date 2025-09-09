ด่วน! ทักษิณ ไม่รอด คดีชั้น 14 สั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี

ด่วน! ทักษิณ ไม่รอด คดีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ศาลฎีกาฯสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีนัดอ่านคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 กรณีรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ หลังนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนการบังคับโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฯ หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาฯมีคำสั่งเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และนายทักษิณ เข้าฟังคำสั่งในวันนี้ เวลา 10.00 น.
บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศทยอยเดินทางมาปักหลักทำข่าวบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าศาลฎีกา โดยเจ้าหน้าที่อนุญาตเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนกับศาลฎีกาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ศาลฎีกาได้
เวลา 09.25 น. นายทักษิณ ชินวัตร พร้อม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร, นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี น.ส.แพทองธาร,นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา รวมทั้ง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ก็มาถึงแล้ว โดยนายทักษิณมีสีหน้ายิ้มแย้ม ยกมือไหว้และทักทายสื่อและมวลชนที่มารอให้กำลังใจ
พร้อมกันนี้มีกลุ่มคนสวมเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจได้ส่งเสียงระหว่างนายทักษิณลงจากรถ ว่า “เรารักทักษิณ”
ล่าสุดเวลา 11.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้นายทักษิณได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่นับว่าเป็นการบังคับโทษตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณ 1 ปี
ภายหลังฟังคำพิพากษา น.ส.แพทองธาร และได้เข้าไปกอด และจับมือให้กำลังใจกับนายทักษิณ ในขณะที่นายทักษิณยังมีทีท่าสงบนิ่งคอยปรึกษากับนายวิญญัติ ทนายความ