อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

องค์คณะศาลฎีกา มติเอกฉันท์ 5-0 บังคับโทษ ‘ทักษิณ’ 1 ปี คดีชั้น 14

เปิดมติเอกฉันท์ 5-0 บังคับโทษ ‘ทักษิณ’ 1 ปี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการตรวจสอบคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีบังคับโทษชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีการเขียนมติขององค์คณะไว้ในคำสั่ง

แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมระบุว่า กรณีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่มีการระบุมติไว้ในคำสั่ง ยกเว้นเเต่กรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน จึงจะเขียนมติเอาไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เท่ากับคำสั่งศาลฎีกาในวันนี้ที่ไม่ลงรายละเอียดมติองค์คณะเอาไว้ มติจึงเป็นเอกฉันท์

สำหรับรายชื่อองค์คณะศาลฎีกาทั้ง 5 คน ประกอบด้วย

1.นายฉัตรชัย ไทรโชต
2.นายอดุลย์ อุดมผล
3.นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล
4.นางสุพิชญ์ กรอบคำ
และ 5.นายพัฒนไชย ยอดพยุง

