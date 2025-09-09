องค์คณะศาลฎีกา มติเอกฉันท์ 5-0 บังคับโทษ ‘ทักษิณ’ 1 ปี คดีชั้น 14

เปิดมติเอกฉันท์ 5-0 บังคับโทษ ‘ทักษิณ’ 1 ปี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการตรวจสอบคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีบังคับโทษชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีการเขียนมติขององค์คณะไว้ในคำสั่ง
แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมระบุว่า กรณีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่มีการระบุมติไว้ในคำสั่ง ยกเว้นเเต่กรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน จึงจะเขียนมติเอาไว้
- เปิดคำสั่ง ฉบับเต็ม ศาลฎีกาฯ บังคับโทษจำคุก ทักษิณ ชินวัตร คดีชั้น14 เป็นเวลา 1 ปี
- นำตัว ทักษิณ ถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯแล้ว รับโทษจำคุก 1 ปี คดีชั้น 14
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เท่ากับคำสั่งศาลฎีกาในวันนี้ที่ไม่ลงรายละเอียดมติองค์คณะเอาไว้ มติจึงเป็นเอกฉันท์
สำหรับรายชื่อองค์คณะศาลฎีกาทั้ง 5 คน ประกอบด้วย
1.นายฉัตรชัย ไทรโชต
2.นายอดุลย์ อุดมผล
3.นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล
4.นางสุพิชญ์ กรอบคำ
และ 5.นายพัฒนไชย ยอดพยุง
ADVERTISMENT