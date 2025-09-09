นำตัว ทักษิณ ถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯแล้ว รับโทษจำคุก 1 ปี คดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัว นายทักษิณ ขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อไปรับโทษตามคำสั่งของศาลฎีกาฯทันที
เวลา 11.50 น. ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ขบวนรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 คัน มาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดย นายทักษิณ ได้นั่งรถตู้เรือนจำทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพ สีขาว อยู่คันหน้าสุด ซึ่งเป็นรถที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง วิ่งเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังพบว่ามีรถตู้ยี่ห้อเบนซ์ สีเทา 2 คัน นำหน้าและปิดท้ายขบนรถตู้เข้าไปในเรือนจำ
โดยบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเฝ้าสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ประชาชื่น และเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์อำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ขณะที่เพจ Facebook เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบัญชี Facebook สำหรับประชาสัมพันธ์งานเยี่ยมญาติของเรือนจำและกิจกรรมของเรือนจำ พบว่าเมื่อ 4 วันที่ผ่านมาทางเรือนจำฯ ได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า “ประชาสัมพันธ์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร” เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (HUB) ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยทางเรือนจำมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน จึงขอแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวในส่วนของการมารับบริการที่เรือนจำ (Onsite) ในวันที่ 8-9 ก.ย.68 ได้แก่ การเยี่ยมญาติ/ทนายความ การซื้อสินค้า (หน้าร้านสงเคราะห์) การฝากเงิน แต่ในส่วนของการเยี่ยมญาติทางไลน์, ซื้อสินค้าทางไลน์ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก
สำหรับกระบวนการดูแลผู้ต้องขังตามหลักปฏิบัติทั่วไป จะเริ่มจากการตรวจสภาพร่างกาย ตรวจสอบอาการเจ็บป่วย สอบถามโรคประจำตัว และกักตัวเพื่อเฝ้าอาการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 5 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว จึงจะแยกตัวเข้าสู่พื้นที่ชั้นในต่อไป
