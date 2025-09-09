อดีตผบ.เรือนจำ ชี้ คุก เป็นสถานที่ทุบ อัตตา เมื่อก้าวเข้าเรือนจำ ยศตำแหน่ง ต้องวางไว้ภายนอก
กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้ โดยให้เหตุผลว่า การรักษาตัวและการส่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบราชทัณฑ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามคำพิพากษาศาลต่อมาเวลา 17.10 น. รถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม.
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายกฤช กระแสร์ทิพย์ อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้โพสต์ภาพข้อความข้อคิดเห็น เกี่ยวกับเรือนจำและเรือนจำและทัณฑสถาน โดยระบุว่า
เรือนจำและทัณฑสถาน นอกจากเป็นสถานที่จำกัดอิสรภาพของผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่จะทุบอัตตา ความเป็นตัวตนของคนๆหนึ่งให้พังทลายลงได้
นายกฤช ระบุว่า ในทางพุทธศาสนา เราจะเน้นให้พิจารณาชีวิต ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบของรูปและนาม ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่มีตัวกู ของกู ศักดิ์ศรีเกียรติยศกู เงินทองทรัพย์สมบัติกู ท่านให้หมั่นพิจารณาจนยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายล้วนตกอยู่ตามกฎไตรลักษณ์ คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับสลายไป การบวชของภิกษุในพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้ผู้บวชได้กลับมาอยู่กับสภาวะที่เรียบง่ายที่สุด ร้อยรัดน้อยที่สุด ต่อให้เป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ เมื่อบวชแล้วก็นุ่งห่มเพียงผ้า 3 ผืน ทานอาหารเพียง 2 มื้ิอ ออกเดินภิกขาจารขออาหารชาวบ้านมาประทังชีวิตธาตุขันธ์เพียงให้ปฏิบัติธรรมได้ต่อไป
นายกฤช กล่าวต่อว่า การเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำก็เช่นเดียวกัน เมื่อก้าวเข้าเรือนจำแล้ว ยศตำแหน่ง เกียรติศักดิ์ศรี ต้องวางไว้ภายนอก ต่อให้ใหญ่แค่ใหนก็ยังถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่แม้จะบรรจุใหม่วันแรก และต้องทำวัตรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์
ในขณะเดียวกันก็จะได้พิจารณาความทุกข์ของเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน หลายคนเกิดดวงตาเห็นธรรม และออกไปบวชศึกษาธรรมะจริงจังหลังพ้นโทษ
คุกไทยไม่ได้เลวร้ายมากนัก ขอให้ใช้ธรรมะประคองจิตใจให้ดี อาจเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสก็ได้ และจะทราบว่าแท้จริงแล้วความสุขของคนเราอยู่ตรงใหน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤช ยังได้แชร์โพสต์ข้อความของนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่า อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ท่านหนึ่งเคยกล่าวถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ไว้ว่า
”อย่าคิดอะไรมาก ให้นึกว่าเข้าไปปฎิบัติธรรม อยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่ง“