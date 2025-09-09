เปิดสาเหตุ ย้าย ทักษิณ นักโทษเด็ดขาด จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปขัง คุกคลองเปรม

เปิดสาเหตุ ย้าย ทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาด จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปขัง คุกคลองเปรม
จากกรณีเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กันยายน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้ โดยให้เหตุผลว่า การรักษาตัวและการส่งตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบราชทัณฑ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวขึ้นรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามคำพิพากษาศาล
ต่อมาเวลา 17.10 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีขบวนรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สีขาว จำนวน 3 คัน คันแรก ทะเบียน 1นฉ 1576 กรุงเทพมหานคร คันที่สอง ทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพมหานคร และคันที่สาม ทะเบียน 1นฉ 1977 โดยทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม
มติชนออนไลน์ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงกรมราชทัณฑ์ ทราบว่า การย้ายที่คุมขังนายทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น เนื่องจากนายทักษิณกลายเป็นนักโทษเด็ดขาด ไม่ใช่นักโทษระหว่างการพิจารณาคดี ไม่ต้องเดินทางไปขึ้นศาลพิจารณาอีก ซึ่งเรือนจำกลางคลองเปรมมีอำนาจในการควบคุมตัว
อีกทั้งเรือนจำกลางคลองเปรมเป็นเรือนจำขนาดใหญ่ มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และมีช่องทางเชื่อมต่อกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องออกจากเรือนจำ
และที่สำคัญคือ เป็นเรือนจำปิด คือนักโทษส่วนใหญ่เป็นนักโทษเด็ดขาด ไม่พลุกพล่าน เหมือนเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และระบบการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นเนื่องจากเป็นเรือนจำความมั่นคงสูง อย่างไรก็ตาม ทางกรมราชทัณฑ์ได้คัดกรองนักโทษที่จะต้องอยู่ร่วมหรือ ผู้ช่วยเหลือนายทักษิณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายงานว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.68 เพจเฟซบุ๊ก “เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร” โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ประกาศ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นเรือนจำสำหรับรองรับการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (Hub) ทุกประเภท ทำให้เรือนจำฯต้องย้ายผู้ต้องขัง ที่คดีเด็ดขาดแล้ว ไปควบคุม ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ดังนั้นญาติสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลการเยี่ยมญาติของท่านได้ ตามเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ เรือนจำกลางบางขวาง , เรือนจำกลางคลองเปรม , เรือนจำพิเศษธนบุรี , เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา , เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เรือนจำจังหวัดนครนายก , เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี , เรือนจำจังหวัดสระบุรี , ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา”