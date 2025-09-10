อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

เมีย ทำใจไม่ได้ สามีถูกสิงโตขย้ำ ยันไม่ได้ป่วยจิต เป็นคนใจเย็น-รักสัตว์ ร่ำไห้ขอความเป็นธรรม 

จากเหตุการณ์ฝูงสิงโต ในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เสียชีวิต ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทราบชื่อนายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โซนซาฟารีปาร์ค เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2568

อ่านข่าวด่วน!! สิงโตสวนสัตว์ดัง กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ ต่อหน้านทท.จำนวนมาก

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 10 กันยายน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา น.ส.รัตนาภร อายุ 57 ปี ภรรยาของ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งน้ำตา หลังจากสูญเสียสามีอย่างกะทันหัน

น.ส.รัตนาภรกล่าวว่า รู้สึกตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ที่ซาฟารีเวิลด์โทรมาแจ้งน้องชาย น้องชายจึงรีบโทรมาหาตน จากนั้นทางครอบครัวก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันที เมื่อมาถึงยอมรับว่าไม่กล้าเข้าไปดูหน้าของสามี เนื่องจากยังทำใจไม่ได้

น.ส.รัตนาภรกล่าวต่อว่า สามีทำงานอยู่ที่ซาฟารีเวิลด์มาตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม จนตอนนี้ใกล้จะเกษียณอายุแล้ว เขาเป็นคนรักงานนี้มาก รักสัตว์ เป็นคนใจเย็น รอบคอบ เมื่อ 2 วันก่อน เรายังคุยกันถึงชีวิตหลังเกษียณ สามีมีความฝันว่าจะนำเงินเกษียณที่ได้ไปซื้อที่ประมาณ 1 ไร่ที่ต่างจังหวัด แล้วอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คนในบั้นปลายชีวิต แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกร

น.ส.รัตนาภรกล่าวอีกว่า ส่วนหน้าที่ของสามี ตนไม่ทราบรายละเอียดมากนัก แต่รู้ว่ามีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสิงโตกับเสือมานาน ตนมักจะคอยบอกเสมอว่าทำงานกับสัตว์ดุร้ายจะต้องระมัดระวัง เพราะเราเดาใจมันไม่ถูก ซึ่งสามีก็ทราบดี ที่ผ่านมาสามีไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกสัตว์ทำร้าย มีเพียงแค่ได้รับบาดแผลจากรถยนต์เท่านั้น

“สิ่งที่อยากจะบอกกับสามีคือ ในเมื่อเราเดินคนละทางกันแล้ว ยังรัก เป็นห่วง และคิดถึงมาก เขาตั้งใจทำงานทุกวันเพื่อครอบครัว เมื่อเสาหลักของครอบครัวขาดไป ยอมรับว่าจากนี้ชีวิตคงลำบาก เพราะที่ผ่านมาสามีจะเป็นคนคอยช่วยเหลือเตรียมของให้สำหรับไปขายในช่วงเช้าทุกวัน สามีเป็นคนเข้มแข็งมาก ไม่เคยท้อเลย มีแต่เราที่อ่อนแอ สามีก็ให้กำลังใจเสมอ”

น.ส.รัตนาภรกล่าวต่อว่า กระแสสังคมตั้งคำถามมากมายถึงเรื่องสุขภาพของสามี ขอยืนยันและอยากขอความเป็นธรรมให้กับสามีว่าที่ผ่านมาสามีไม่ได้มีความเครียด ไม่ได้มีปัญหาครอบครัว หรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ไม่เคยยืนเหม่อลอย และไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ย้ำว่าไม่มีประวัติการรักษาอาการทางจิตด้วย

น.ส.รัตนาภรกล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ทำไมสามีถึงต้องลงจากรถนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด ขณะนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัท แต่มองว่าเรื่องดังกล่าวควรจะต้องมีคนรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรมกับชีวิตของคนหนึ่งคนที่ตั้งใจทำงานมาตลอดแทบไม่ได้หยุด

