ญาติ จนท.ถูกสิงโตขย้ำ ร่ำไห้ คนตายเป็นเสาหลักของครอบครัว เผยพี่เล่าให้ฟังงานอันตรายมาก
จากเหตุการณ์ฝูงสิงโต ในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เสียชีวิต ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทราบชื่อนายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โซนซาฟารีปาร์ค เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2568
อ่านข่าว – ด่วน!! สิงโตสวนสัตว์ดัง กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ ต่อหน้านทท.จำนวนมาก
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 10 กันยายน ที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา นางสาวรัตนา อายุ 51 ปี น้องสาวคนเล็ก ของ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ผู้ตาย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางน้ำตาลหลังจากสูญเสียพี่ชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
นางสาวรัตนา กล่าวว่า ตนทราบข่าวจากน้องชาย ว่าพี่ชายถูกสิงโตกับเสียชีวิต พี่ชายทำงานที่สวนสัตว์มาตั้งแต่สมัยหนุ่ม จนตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณอายุแล้ว ซึ่งทำอยู่ที่แผนกดูแลสัตว์ จำพวก เสือ สิงโต ที่ผ่านมาพี่ชายก็มักจะเล่าว่างานที่ตัวเองทำค่อนข้างอันตราย เสี่ยงมาก ต้องคอยไล่เสือเข้ากรง ซึ่งน้อง ๆ ในครอบครัวก็จะบอกให้พี่ระมัดระวังตัวเองเพราะว่าทำงานกับสัตว์ที่ดุร้าย อย่าลงไปจากรถ ที่ผ่านมาทุกคนก็เป็นห่วงตลอด ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ เพราะคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ป้องกันดีอยู่แล้ว เนื่องจากเห็นว่ามีคนช่วยดูแล
“ เขาบอกว่าเขาจะดูแลน้อง ๆ เพราะเราเหลือกันน้อย ตอนนี้เหลือกันแค่ 4 คนแล้ว พอพี่จ่ายไปแล้วก็เหลืออยู่แค่ 3 คน รักพี่ชายมาก ที่ผ่านมาพี่ชายจะเป็นคนดูแลน้อง ๆ ตลอด จะคอยถามน้อง ๆ แต่ละคนทุกครั้ง ว่า กลับถึงบ้านหรือยัง เพราะแม่เสียไปแล้ว พี่ชายจึงเป็นเสาหลัก พวกเราไม่ได้ร่ำรวยต่างคนต่างต้องดิ้นรนทำงาน “
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ก็ไม่ทราบว่าบริษัทที่พี่ชายทำงานอยู่ จะมีการเยียวยาอย่างไรบ้าง
ต่อมา นางสาว สังเวียน อายุ 57 ปี น้องสาวอีกคนของผู้เสียชีวิต เล่าว่า พี่ชายทำงานมาได้ 20 ปี ทำงานตำแหน่งหัวหน้าคุมสิงโต และให้อาหาร แต่รายละเอียดตนเองไม่ทราบรายละเอียด โดยพี่ชาย อยู่ในแผนกที่มีรถให้อาหารสัตว์ แล้วเค้าจะเป็นคนคุม ตนเองเพิ่งทราบข่าวตอนเที่ยง มีคนโทรไปบอกว่าพี่ชายโดนสัตว์อะไรไม่รู้ทำร้าย ก็เลยวิ่งมาที่โรงพยาบาล ที่ผ่านมาพี่ชายเป็นคนระมัดระวังตัวเค้าอยู่แล้ว
ส่วนภรรยาของผู้ตาย ก็เสียใจมาก ร้องไห้หนัก เพราะทั้งคู่เพิ่งอยู่กัน และทำมาหากินกำลังตั้งตัว ไม่ได้มีลูกด้วยกัน ต่างคนต่างช่วยกันมาทำมาหากิน และเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นเร็วแบบนี้ อายุแค่นี้เอง เค้าเป็นคนที่สู้งานเค้าอึด
อย่างไรก็ตาม ตนก็ไม่ทราบว่าพี่ชายมีความเครียดหรือเจ็บป่วย เป็นโรคซึมเศร้าอะไรหรือไม่ เพราะว่าพี่ชายไม่เคยบอกเลยและจากการสังเกตที่อาศัยอยู่ด้วยกันพี่ชายก็ไม่ได้แสดงอาการเครียดอะไร