จนท.กดดันต่อเนื่อง ค้นห้วยเต่า ล้อมจับ 2 สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบ กลาโหม ยัน จนท.ปฏิบัติตามกฎหมาย

จนท.กดดันต่อเนื่อง ค้นห้วยเต่า ล้อมจับ 2 สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบ พบเป็นระดับหัวหน้า มีหมายจับ 7 หมาย กลาโหม ยัน จนท.ปฏิบัติตามกฎหมาย
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า หมู่ 7 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่ ระหว่างการเข้าตรวจค้นได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียด เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายหลบหนีออกไปได้
ต่อมาเวลา 14.00 น. วันที่ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าสวนยางบริเวณเนินเขาบ้านห้วยเต่า มีจำนวน 2 คน คือ
1. นายฮุสนี สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการ (มีหมายจับ ป.วิ 1 หมาย)
2. นายกอเซ็ง สมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบระดับหัวหน้า (มีหมายจับ ป.วิ 7 หมาย)
การปิดล้อมครั้งนี้ยังเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากกรณีที่หน่วย นปพ.ร่วม จ.ปัตตานี เคยปฏิบัติการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 และสามารถควบคุมตัว นายอาฮามัต แปเต๊าะ ผู้สนับสนุนด้านที่พักพิงและเสบียงในพื้นที่บ้านสวนนอก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ก่อนหน้านี้
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการกดดันปิดล้อม พื้นที่ยังไม่สิ้นสุดภารกิจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความระบุว่า
ด่วน! เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เมื่อค่ำวันนี้ เจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุก เข้าควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายต่อ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เป้าหมายสำคัญของภารกิจครั้งนี้ คือ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อน และสร้างความมั่นใจว่าชุมชนจะกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยโดยเร็วที่สุด
การปฏิบัติครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อยืนยันว่า กฎหมายคือสิ่งสูงสุด และประชาชนต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรก