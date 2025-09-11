ห้วยเต่า ยังตึงเครียด ทหารปิดล้อมพื้นที่เข้ม รถหุ้มเกราะรีบไปช่วยเหตุปะทะพลิกคว่ำตกเหว

ห้วยเต่า-สะบ้าย้อย ยังตึงเครียด ทหารปิดล้อมพื้นที่เข้ม รถหุ้มเกราะรีบไปช่วยเหตุปะทะ เบรกแตกพลิกคว่ำตกเหว
เมื่อช่วงเช้าวันวันที่ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ระหว่างการเข้าตรวจค้น ได้เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้าย ส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียด เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อกดดันและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกไปได้
จนถึงขณะนี้ ปฏิบัติการยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุปะทะ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งเสริมกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ และรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 07.30 น. วันเดียวกัน รถหุ้มเกราะของทหารได้พลิกคว่ำ บริเวณหมู่ 16 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 8 นาย เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทาง ประกอบกับการเร่งรีบเพื่อไปสนับสนุนปฏิบัติการ
ล่าสุดอาการทหารอยู่ในรถ 8 บาดเจ็บเล็กน้อย 4 นอนโรงพยาบาล 4 คน สาหัส 1 คน เป็น1ใน4คนสาหัส ออกจากโรงพยาบาลแล้ว4 นาย
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมพื้นที่บ้านห้วยเต่าอย่างเข้มงวด และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
