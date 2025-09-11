อุกอาจ! รัวยิง วินจยย. 1 ราย ซอยรัชดา-ท่าพระ 13 จนท.ปั๊มหัวใจช่วย แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตแล้ว
เมื่อเวลา 18.38 น. วันที่ 11 กันยายน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา รายงานเหตุ ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืน จำนวน 6 นัด ยังไม่ทราบขนาดปืน เหตุเกิดในซอยวัดบางสะแก ซอยรัชดา-ท่าพระ 13 กรุงเทพฯ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บุคคโล ยังไม่ทราบผู้ก่อเหตุว่าเป็นบุคคลใด โดยผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย ยังไม่ทราบชื่อและอายุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมรถกู้ชีพในระบบขั้นสูง ทำการยื้อชีวิต ปั๊มหัวใจ แต่ไม่เป็นผล ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพวินจักรยานยนต์ ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นญาติกับผู้ตาย ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป