คาดเหตุมรดกเลือด เพื่อนเล่านาที วินจยย.ถูกรัวยิงดับกลางกรุง มือปืนเป็นหลาน ตร.คุยญาติพามอบตัว

คาดเหตุมรดกเลือด เพื่อนเล่านาที วินจยย.ถูกรัวยิงดับกลางกรุง เผยมือปืนเป็นหลาน ตร.ประสานญาติพามอบตัว
จากกรณีเหตุทำร้ายร่างกาย ภายในซอยรัชดา-ท่าพระ 13 กรุงเทพฯ พื้นที่รับผิดชอบของ สน.บุคคโล เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย เป็นวินจักรยานยนต์ ถูกรัวยิงด้วยอาวุธปืน มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นญาติกันนั้น
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 11 กันยายน ร.ต.อ.ณัฐชัย บุญกิจ รอง สว.(สอบสวน) สน.บุคคโล รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต บริเวณกลางซอยเทอดไท 33 จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.โชติช่วง รัศมี ผกก.สส.บกน.8 พ.ต.อ.ฉัฐกิตติ์ ผดุงจันทร์ธนัย ผกก.สน.บุคคโล ฝ่ายสืบสวน สน.บุคคโล ฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก น.8 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาฯ และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่ริมฟุตปาธหน้าร้านสะดวกซื้อ พบศพนายพูลสวัสดิ์ หรือจุ่น อายุ 45 ปี วินจักรยานยนต์เบอร์ 29 นอนคว่ำจมกองเลือดในชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำ กางเกงยีนส์ขาสามส่วน มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด 9 มม.ที่ไหล่ซ้าย แก้มขวาทะลุซ้าย และหน้าอกอีก 2 นัด ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม.ตกอยู่ 7 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนนายรัตนชัย อายุ 46 ปี วินจักรยานยนต์เบอร์ 108 ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุขี่รถตามคนตายมาติดๆ เห็นนายตูน ซึ่งทราบว่าเป็นหลานผู้ตาย ทำงานเป็นเวรเปลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขี่รถ จยย.สวนกัน คนตายถามนายตูนว่า “มึงมองหน้าทำไม” นายตูนไม่ได้ตอบโต้ แล้วขี่รถคาดว่ากลับไปเอาปืนที่บ้าน ก่อนจะออกมาหาผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุ
นายรัตนชัยเผยว่า เมื่อมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลง เข้าชกต่อยกันทันที ตนเห็นว่านายตูนเริ่มสู้ไม่ได้ เพราะผู้ตายตัวใหญ่กว่า จึงเข้าไปห้ามปราม แต่นายตูนได้ควักปืนพกขนาด 9 มม.แบบแม็กกาซีนที่เหน็บที่เอว ออกมายิงใส่หน้าผู้ตายในระยะประชิดเข้าที่แก้มและไหล่ขวา จนร่างทรุดลงกับพื้น ตนจะเข้าไปห้ามปรามอีกก็ถูกนายตูนหันมายิงตนอีก 1 นัด แต่กระสุนด้าน จากนั้นหันไปยิงใส่ผู้ตายอีก 3 นัด ก่อนจะขี่รถ จยย.หลบหนีไป
รายงานข่าวแจ้งว่า แม่ของนายชัชพร หรือตูน อายุ 25 ปี มือปืน เป็นน้องของแม่ผู้ตาย มีปัญหาเรื้อรังในเรื่องของมรดกกันมานาน ทำให้ทั้ง 2 ครอบครัวไม่ถูกกัน ระหองระแหงกันมาตลอด จนกระทั่งราว 2 เดือนที่ผ่านมา สุนัขของนายตูนวิ่งตัดหน้ารถ จยย.ของภรรยาผู้ตาย ทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุ ภรรยาผู้ตายจึงไปต่อว่านายตูน จนทำให้เหตุเริ่มบานปลาย มองหน้ากันไม่ติด กระทั่งมาเจอหน้ากันจะจะในครั้งนี้ แล้วลุกลามจนเกิดการสูญเสียดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ และได้ให้ญาติประสานให้นายตูนเข้ามอบตัวแล้ว และเตรียมขออำนาจศาลเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไป