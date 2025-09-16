ทนายสีกาพลอย เข้าให้ข้อมูลเพิ่มตำรวจ ปมเงินตั้งสมาคม 12 ล้าน พระนักเทศน์ดัง

ทนายสีกาพลอย เข้าให้ข้อมูลเพิ่มตำรวจ เหตุเงินตั้งสมาคม12ล้านของพระนักเทศน์ดัง หวังช่วยเผยแผ่พระศาสนา สุดท้ายเหมือนถูกหลอกใช้ เป็นแค่ทางผ่านไปถึงคนอื่น
กรณีที่ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ และประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ออกมาเปิดโปงพระนักเทศน์ชื่อดังที่จ.ปทุมธานี มีประเด็นน่าสงสัยจากการโอนเงินให้สีการายหนึ่งที่ประเทศเยอรมนี กว่า 12 ล้านบาท จนสุดท้ายนำมาสู่การฟ้องร้องคดีแพ่งกันในประเทศเยอรมนี โดยสีการายนี้หลังรู้ว่าเป็นเงินของวัด จึงเข้าแจ้งความที่บก.ปปป.คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว
บิ๊กเต่า เปิดคดีใหม่ ‘พระวัดดังปทุม’ โอนเงินวัดให้สีกาที่เยอรมนี 12.2 ล้าน อนันต์ชัยปูด คดีนี้เอี่ยว 9 คน
ล่าสุด วันที่ 16 ก.ย.ที่กองบังคับการปราบปราม น.ส.ทองใหม่ ขวัญหมื่น หรือทนายอุ้ม ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากคุณพลอย (นามสมมติ) สีกาจากประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำและมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งหมด
ทนายอุ้ม เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เมื่อปี 2561 คุณพลอยเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงพ่อวัดแห่งนี้ โดยทางวัดต้องการที่จะให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ประเทศเยอรมนี ลักษณะของสมาคมสาขาของวัด เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังมีการแอบอ้างว่า หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์อีกด้วย
ทนายอุ้ม กล่าวอีกว่า ต่อมา หลวงพ่อจึงทยอยโอนเงินให้คุณพลอยตามที่ปรากฏพยานหลักฐาน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท หลังจากนั้นคุณพลอยก็โอนเงินเข้าไปยังสมาคมดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเอาไว้ ลักษณะของการว่าจ้างให้คุณพลอยเป็นผู้รับเงินจากประเทศไทย ก่อนโอนส่งต่อไปยังบัญชีของสมาคม ส่วนจะได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ทนายอุ้ม กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นปรากฏว่าคุณพลอยก็มารู้เรื่องว่า เงินที่รับโอนผ่านเข้าไปยังสมาคมนั้น กลับถูกโอนต่อไปยังบัญชีของพระรูปหนึ่ง ซึ่งต้องขอสงวนชื่อไว้ก่อนว่าเป็นพระรูปใด ซึ่งหลังจากที่คุณพลอยทราบเรื่องก็เสียความรู้สึก และเห็นว่าเป็นเพียงแค่ทางผ่าน ทั้งที่เข้าใจในตอนแรกว่าจะช่วยส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่กลายเป็นว่าเหมือนถูกหลอกใช้ และทำให้ตัวคุณพลอยตกเป็นแพะอีกด้วย
ทนายอุ้ม กล่าวด้วยว่า จากนั้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คุณพลอยจึงเดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทั้ง บก.ปปป. ,ป.ป.ช. และ ปปง. หลังจากนั้นก็ได้มาพบกับตน เพื่อให้เดินเรื่องและรับผิดชอบคดี จนนำมาสู่การแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่วนข้อหาที่จะเอาผิดนั้น ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่า พนักงานสอบสวนจะพิจารณาความผิดข้อหาอะไรบ้าง เบื้องต้นได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาข้อหาความผิดเกี่ยวกับเรื่องเงินของวัด รวมถึงความผิดของเจ้าพนักงานด้วย
นอกจากนี้ ทนายอุ้ม ยังยืนยันว่า การแจ้งความของคุณพลอยครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องของการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่อย่างใด แต่คุณพลอยต้องการที่จะทำให้ความจริงปรากฏแก่สาธารณะชนว่า เงินที่รับโอนเข้าสมาคมนั้น สุดท้ายแล้วปลายทางไปที่ไหน และอยากรู้ว่าที่มาของเงิน จำนวน 12 ล้านบาทมาจากไหน และเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนกรณีที่ฟ้องร้องกันที่ประเทศเยอรมนีนั้น ตนไม่ทราบ เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ทนายอุ้ม กล่าวต่อว่า ตนขอสงวนรายละเอียดของคดีนี้ เพราะหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือของตำรวจหมดแล้ว ตอนนี้ตัวคุณพลอยยังอยู่ที่ประเทศเยอรมนี และยังไม่มีแผนที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยด้วย ส่วนการสอบปากคำอาจจะให้พนักงานสอบสวนพิจารณาสอบปากคำผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันตนทราบมาว่า ในวันนี้หากทนายอนันต์ชัยจะเดินทางตามมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย