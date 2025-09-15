บิ๊กเต่า เปิดคดีใหม่ ‘พระวัดดังปทุม’ โอนเงินวัดให้สีกาที่เยอรมนี 12.2 ล้าน อนันต์ชัยปูด คดีนี้เอี่ยว 9 คน

‘บิ๊กเต่า’ เปิดคดีใหม่ ‘พระวัดดังปทุม’ เอี่ยวเงินวัดโยงสีกาที่เยอรมัน ส่วน ‘ทนายอนันต์ชัย’ โพสต์หลักฐานโต้ลูกศิษย์ผิดจริงหรือไม่ พร้อมเตือนให้รีบชี้แจง หากไม่มาจะเสียหายมีหลักฐานเยอะ
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 15 กันยายน ที่กองบังคับการปราบปราม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงกระแสข่าวพระวัดดังจังหวัดปทุมธานีที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินวัดจำนวน 12.2 ล้านบาท ที่โอนเข้าบัญชีสีการายหนึ่งว่า เรื่องนี้ทราบว่ามีคนแจ้งความและเป็นคดีความอยู่ที่กองปราบแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ และได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากพอสมควร ซึ่งสีกาคนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับสีกาที่ทางตำรวจเพ่งเล็งอยู่หรือไม่จะต้องตรวจสอบในประเด็นนี้ด้วย แต่คดีนี้หลักๆ จะดูที่เส้นทางการเงินของบัญชีวัด หากพบใครเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการ
ส่วนกรณีที่ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม นำหลักฐานออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดี ส่วนจะเรียกเข้าสอบหรือไม่ อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน คาดว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จะชัดเจน
ด้านทนายอนันต์ชัยเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 มีสีการายหนึ่งอาศัยอยู่ที่เยอรมัน จากนั้นโดนพระวัดหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ฟ้องแพ่งเกี่ยวกับเงินของวัด เนื่องจากพระรายนี้โอนเงินจำนวนประมาณ 12.2 ล้านบาทเข้าบัญชีของสีกา กระทั่งพระอยากให้สีกาโอนเงินกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของพระ จำนวน 13 ล้านบาท แต่สีกาไม่โอนคืน พระจึงแจ้งความคดีแพ่ง โดยอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค่าเดินทาง เงินเดือน และค่าอาหารแมว ต่อมาสีการู้ว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินส่วนตัวของพระ แต่เป็นเงินของวัด จึงได้มีการปรึกษาทนายความ ก่อนจะมาแจ้งความกลับไว้เมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา
ขบวนการนี้พบว่ามี 8 คน รวมพระด้วยเป็น 9 คน ทั้งนี้ อยากฝากถึงพระว่าให้มาชี้แจงความบริสุทธิ์ หากไม่มาจะเสียหาย เนื่องจากเรามีหลักฐานเยอะ