อคฝ.เตรียมพร้อมรถน้ำ ‘จีโน่’ 10 คัน รอตร.ไฟเขียว พร้อมหนุนสลายม็อบเขมร บ้านหนองหญ้าแก้ว

ตำรวจ อคฝ. วอร์มรถน้ำ ‘จีโน่’ รอ 10 คัน รอคำสั่ง ตร. หนุนสลายม็อบเขมร ‘บ้านหนองหญ้าแก้ว’
กรณีเกิดเหตุการณ์รวมตัวชุมนุมของชาวกัมพูชาที่บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีการรื้อลวดหนามป่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ตรึงกำลังแนวชายแดน จ.สระแก้ว ส่งผลให้มีเจ้าหน้าฝ่ายไทย เป็นตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้ายได้มีการสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง โดยเหตุเกิดขึ้นเวลา 16.30 น. วันที่ 17 กันยายนตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 กันยายน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผู้บังคับการกองกำกับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อคฝ.) เปิดเผยกรณีการชุมนุมที่บัานหนองหญ้าแก้ว โดยระบุว่า เบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีข้อสั่งการให้กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยให้จัดเตรียม รถน้ำจีโน่ ที่ใช้ในการสลายการชุมนุม ทั้งนี้ ยืนยันว่า บก.อคฝ.มีความพร้อมสนับสนุน โดยจัดรถน้ำจีโน่ทั้งหมด 10 คัน และมีการบำรุงรักษารถน้ำจีโน่อยู่ระยะๆ ซึ่งอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในการออกไปสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถน้ำ “จีโน่” หรือรถบรรทุกน้ำ มีบทบาทในการสลายการชุมนุมคณะราษฎร บริเวณแยกปทุมวัน ช่วงเย็นวันที่ 16 ต.ค.2563 นับเป็นครั้งแรกที่ตำรวจใช้รถควบคุมฝูงชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกปฏิบัติการในการสลายการชุมนุมคณะราษฎร
รถน้ำ “จีโน่” เป็นรถบรรทุกน้ำสีฟ้า สามารถบรรจุน้ำได้ 12,000 ลิตร มีกระบอกฉีดน้ำบนหลังคารถ มีระยะฉีดสูงสุด 65 เมตร สามารถปรับระดับการฉีดได้รอบคัน รวมทั้งสามารถใส่สีในน้ำ เพื่อทำให้ผู้ถูกฉีดมีสีติดตามตัวและเสื้อผ้าเป็นที่สังเกตได้
นอกจากนี้ รถควบคุมฝูงชนรุ่นดังกล่าวยังติดตั้ง เครื่องเสียงความถี่สูงใช้ควบคุมฝูงชน LRAD (Long Range Acoustic Device) เป็นเครื่องขยายเสียงระดับไกลสำหรับใช้ปราบจลาจล โดยการส่งสัญญาณเตือนมวลชนไม่ให้บุกรุกเข้ามาในที่หวงห้าม พร้อมทั้งยังติดตั้งแก๊สน้ำตา โฟมดับไฟ
ส่วนล้อเป็น “ล้อกันกระสุน” มีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน มีคันกั้นเหล็กหน้ารถไว้เคลียร์พื้นที่ ที่มีสิ่งกีดขวาง โดยรอบตัวรถจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบคันเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์รอบทิศทาง สามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
สำหรับ “น้ำที่ใช้ฉีด” ที่ผสมสีต่างๆ ลงไป มีคุณสมบัติล้างออกยาก ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ในการแบ่งแยกกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากประชาชนทั่วไป
ขณะที่ผ่านมา เช่น ในการสลายม็อบอื่นๆ เมื่อปลายปี 2556 มีการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งนำเข้าจากประเทศอเมริกา ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ที่พยายามนำมวลชนฝ่าแบริเออร์และลวดหนาม บริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนรครบาลเพื่อบุกเข้าทำเนียบรัฐบาล