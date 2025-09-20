ง้างปาก ‘โจ๋เทคนิค’ ชนวนเหตุไล่ฟันกันเจ็บอื้อ ขณะเวทีบรรเลงเพลง ‘ก่อนตาย’ ตร.จ่อหิ้วฝากขัง 22 ก.ย.นี้

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ม.รามคำแหง ทะเลาะวิวาทมีดไล่แทง หน้าเวทีคอนเสิร์ต
เมื่อเวันที่ 19 กันยายน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกัน ที่บริเวณงานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบ ม.รามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
ที่เกิดเหตุบริเวณลานกว้างหน้าม.รามคำแหง มีงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี2568 มีประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมงาน ที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปิน เช่น Big Ass พบผู้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย มี 2 คนบาดเจ็บถูกอาวุธมีดเลือดอาบ นายปวีณ อายุ 21 ปี และนายอธิบดี อายุ 17 ปี ถูกอาวุธมีดแทงที่ท้องและฟันที่หลังเป็น นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซอยรามคำแหง28 ให้การช่วยเหลือส่ง รพ.ตำรวจ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเกิดเหตุตีกัน ขณะนั้นวง Big Ass กำลังร้องเพลงก่อนตาย อยู่บนเวที ด้านล่างเวทีเกิดทะเลาะกันขึ้น และหลังจากนั้นวง Big Ass ประกาศหยุดการแสดงทันที
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็น นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ย่านมีนบุรี พยายามหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้ 1 คน ก่อนนำไปสอบสวนที่ สน.หัวหมากเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.หัวหมาก เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุการณ์ ผู้ก่อเหตุได้พยายามหลบหนี โดยซ่อนตัวเข้าไปในกลุ่มประชากรที่มาเดินเที่ยวภายในงาน แต่ชุดสืบสวนที่แฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ สามารถจับกุมตัวได้ทันที ก่อนจะคุมตัวมาสอบสวน
เบื้องต้นจากการสอบสวน ทราบว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างวัยรุ่น 2 กลุ่ม โดยผู้ก่อเหตุสารภาพว่า ไม่เคยรู้จักกับผู้บาดเจ็บมาก่อน จากนั้นมาเจอกันและมีเรื่องทะเลาะกันภายในงาน หลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำเพื่อขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ก่อเหตุขณะนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ และ พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และพนักงานสอบสวนเตรียมจะควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาวันจันทร์ ที่ 22 ก.ย.นี้
สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านเป็นคืนวันสุดท้ายที่จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ทำให้มีประชาชนมาเดินเที่ยวจำนวนมาก แต่เมื่อช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ต เป็นเหตุให้ผู้มาเที่ยวงานหลายคนแตกตื่นและรีบเดินทางกลับบ้านเพราะเป็นห่วงความปลอดภัย
