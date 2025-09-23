รวบเพิ่ม! ตร.จับแก๊งโจ๋ ป่วนคอนเสิร์ตบิ๊กแอส งานบุญสารทเดือน 10 ม.รามคำแหง
จากกรณี ตำรวจ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทมีผู้บาดเจ็บหลายราย ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2568 มีประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากมาร่วมงาน บริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ตขณะนั้นวง Big Ass กำลังร้องเพลงก่อนตาย อยู่บนเวที ด้านล่างเวทีก็เกิดทะเลาะกันขึ้น และหลังจากนั้น วง Big Ass ก็ประกาศหยุดการแสดงทันที จากนั้น พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีด พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีดแทงเลือดอาบ ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้น
อ่านข่าว – หัวโจกไม่รอดแล้ว ตร.บุกรวบหน้าบ้าน ป่วนงานบุญสารทเดือนสิบ ใน ม.รามคำแหง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.พลกฤต ธรรมสาส์น รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ร่วมกันจับกุม นายธนวินทร์ อายุ 24 ปี พร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 นัด จับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2568 จับกุมได้ภายใน ม.รามคำแหง ข้อหา“มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร”
พร้อมทั้งจับกุม นายนิธิศ อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5513/2568 ลงวันที่ 22 ก.ย.2568 ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และ พาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร จับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2568 จับกุมได้หน้าบ้านหลังหนึ่ง ชุมชนพลับพลา ซอย 9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และนายภูวนัย อายุ 21 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5514/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น และ พาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร จับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2568 สถานที่จับกุม สน.หัวหมาก
สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 19 ก.ย.เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุวัยรุ่นแทงกันมีผู้บาดเจ็บหลายราย ขณะกำลังจัดงานคอนเสิร์ตประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2568 โดยเหตุเกิดหน้าเวทีคอนเสิร์ตจนต้องหยุดเล่นกะทันหัน เนื่องจากมีกลุ่มวัยรุ่น 2 สถาบันยกพวกใช้อาวุธมีดไล่แทงกันจนมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ถูกอาวุธแทงที่ท้องและฟันหลัง และมีประชาชน, นักศึกษาจำนวนมากที่มาร่วมงานต่างแตกตื่นวิ่งหนีตาย
โดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัว 1 ใน 2 ผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อนายธนวินทร์ อายุ 24 ปี เป็นวัยรุ่นเข้ามารับชมคอนเสิร์ตบริเวณดังกล่าว และล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมตัว นายนิธิศ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งเป็นหัวโจกในการก่อเหตุพร้อมอาวุธมีด และผู้เกี่ยวข้องอีกรายคือ นายภูวนัย เจ้าหน้าที่ฯจึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง พงส.สน.หัวหมาก ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป