หัวโจกไม่รอดแล้ว ตร.บุกรวบหน้าบ้าน ป่วนงานบุญสารทเดือนสิบ ใน ม.รามคำแหง

จับอีก 1 ราย หัวโจกป่วนงานบุญสารทเดือนสิบ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.พลกฤต ธรรมสาส์น รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.สน.หัวหมาก ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ยานุพรม รอง สว.สส.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหานายนิธิศ อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5513/2568 ลงวันที่ 22 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “พยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร” โดยจับจับกุมตัวได้ที่หน้าบ้านในซอยชุมชนพลับพลา ซอย 9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หลังจากนี้พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก จะดำเนินการส่งส่งศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกัน บริเวณงานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เป็นเหตุให้มีนักศึกษาวิทยาลัยช่าง 2 สถาบัน บาดเจ็บหลายราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรวบผู้ต้องสงสัยก่อเหตุไว้ได้และสอบสวนแล้ว ทราบว่า 2 ฝ่ายไม่เคยรู้จักกันก่อน แต่มามีเรื่องทะเลาะกันภายในงาน ก่อนหน้านี้จับกุมผู้ก่อเหตุ 1 ใน 2 ได้ ทราบชื่อนายธนวินทร์ อายุ 24 ปี เป็นวัยรุ่นเข้ามารับชมคอนเสิร์ตบริเวณดังกล่าว
