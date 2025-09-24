เปิดคลิปก่อนถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล พบมีน้ำท่วมขัง ตร.เห็นผิดปกติสั่งปิดจราจร (คลิป)

เปิดคลิปก่อนถนนทรุด หน้าวชิรพยาบาล พบมีน้ำท่วมขัง ตร.เห็นผิดปกติ ก่อนสั่งปิดจราจร
จากกรณี เมื่อวันที่ 24 กันยายน เกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30×30 เมตร ลึก 50 เมตร และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเสาไฟฟ้าตกลงไปจำนวน 2 ต้น และมีรถยกของสถานีตำรวจสามเสนตกลงไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอในช่วงเวลา 05.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จะทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่
ตามคลิปวิดีโอ ในช่วงแรกจะเห็นว่าถนนเริ่มทรุดตัว ก่อนที่จะมีน้ำประปาค่อยๆ ไหลออกมาจนกระทั่งเริ่มท่วม ซึ่งในขณะนั้นยังมีรถยนต์สัญจรไปมา จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.50 น. ถนนทรุดตัวเป็นหลุม จนกระทั่งตำรวจจราจร สน.สามเสน สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงปิดช่องทางการจราจร