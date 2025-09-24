จนท.เร่งหย่อนถุงทราย อุดท่อระบายน้ำ ไม่ให้เข้าสถานีรถไฟฟ้า รพ.วชิระ พร้อมเร่งสูบน้ำออก
จากกรณี ถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึก หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าที่ตกลงไปในหลุม 4 ต้น มีรถยนต์ของตำรวจ สน.สามเสน 1 คัน รถยกของ สน.สามเสนอีก 1 คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 24 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้นำถุงกระสอบทราย ซึ่งเป็นถุงเล็กๆ มาหย่อนลงไปในหลุมถนนที่ทรุดตัวลงไป เพื่อไปอุดท่อระบายน้ำที่แตกไม่ให้น้ำไหลเข้าไปบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเบื้องต้นจะมีรถขนถุงกระสอบทรายมาประมาณ 10 คันรถ
นอกจากนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำสำนักงานการงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง นำเครื่องสูบน้ำขึ้นรถบรรทุกมาจำนวน 2 คันรถ เพื่อทำการสูบน้ำออก