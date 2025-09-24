ด่วน! ถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล ลึก 50 เมตร ทรุดลงเรื่อยๆ เร่งย้ายผู้ป่วย-ปชช.ออกนอกพื้นที่
เมื่อเวลา 07.13 น. วันที่ 24 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสนถึงที่เกิดเหตุแล้ว ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เวลา 07.24 น. เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ลักษณะการทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างใกล้เคียงอาคารของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนใกล้เคียงออกจากจุดที่เกิดเหตุ
สำนักงานเขตดุสิต รายงานว่า เวลา 07.40 น. ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล-แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัว ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้
เวลา 07.45 น. ที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น และมีรถยกของ สน.สามเสน ได้ตกลงไป และการทรุดตัวได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ถึงที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลา 07.50 น. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียงให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุ
เวลา 07.56 น. เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล การทรุดตัวของถนนได้ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทำการอพยพผู้พักอาศัยแฟลตใกล้เคียงออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
ด้าน จส.100 ระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากหน้าโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสนทรุดตัว ท่อประปาขนาดใหญ่แตกชำรุด มีน้ำท่วมขัง ทางโรงพยาบาลงดรับคนไข้ ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินชั่วคราว เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง รวมถึงผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียงให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุ
เวลา 08.27 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเพิ่มเติมว่า รถ USAR ชุดปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิตจากอาคารถล่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนที่เกิดเหตุ