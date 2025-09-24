ชาวชุมชนสวนอ้อย ได้ยินเสียงดังตูม 5 ครั้ง ก่อนพบถนนทรุด-บ้านเอียง รีบเก็บข้าวของหนีตาย

ชาวชุมชนสวนอ้อย ได้ยินเสียงดังตู้ม 5 ครั้ง ก่อนพบถนนทรุด-บ้านเอียง รีบเก็บข้าวของหนีตาย
จากกรณี ถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึก หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทำให้ตอนนี้มีเสาไฟฟ้าที่ตกลงไปในหลุม 4 ต้น มีรถยนต์ของตำรวจ สน.สามเสน 1 คัน รถยกของ สน.สามเสนอีก 1 คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
อ่านข่าว – ด่วน! ถนนทรุดตัว หน้าวชิรพยาบาล ลึก 50 เมตร ทรุดลงเรื่อยๆ เร่งย้ายผู้ป่วย-ปชช.ออกนอกพื้นที่
ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการประปา การไฟฟ้า และโยธา เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ยังต้องมีการประเมินสภาพโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินทั้งหมดในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายหน่อย ชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังแฟลต ในชุมชนสวนอ้อย ซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าตอนนั่งเล่นอยู่ภายในบ้าน ก็ได้ยินเสียงดังตูม คล้ายระเบิดประมาณ 4-5 ครั้ง ก่อนที่จะออกไปดูก็ต้องตกใจว่าถนนทรุดตัว เป็นหลุมลึก หลังจากนั้นบ้านของตนก็เอียงขึ้นทันที ทำให้ต้องรีบเก็บข้าวของบางส่วนแล้วรีบออกมาทันที ซึ่งตอนนี้ก็ต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราวไปที่ศูนย์พักพิง ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้จัดไว้ให้ที่บริเวณศูนย์นันทนาการสวนอ้อยในซอยสุโขทัย 13 และยังไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ในบ้าน จนกว่าเหตุการณ์ปกติ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสัญญาณแต่อย่างใด กระทั่งมีการเริ่มโครงการฯ ท่อน้ำประปาบ้านของตนก็ทรุดตัวลง กลอนประตูห้องน้ำก็ปิดได้ยากแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งตนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง