โซเชียลย้อนคลิประทึก น้ำเคยผุด ถนนตากสิน ใกล้วงเวียนใหญ่ ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยถนนทรุด
จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สน.สามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ลักษณะเป็นหลุมขนาดความกว้าง 30-30 เมตร ความลึก 50 เมตร แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
อ่านข่าว – รองผู้ว่าฯกทม. รุดตรวจพื้นที่น้ำซึมห่างรพ.วชิระ 2 กม. ส.ส.ปชน.เผย ถนนยุบตัวตามแรงเหยียบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุถนนทรุดดังกล่าว ทำให้ประชาชนและชาวบ้านต่างหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากทั่วกรุงเทพฯ มีถนนหลายสายที่เป็นแนวก่อสร้างทางรถไฟฟ้า
โดยโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ก่อนถึงวงเวียนใหญ่ แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นกัน
คลิปดังกล่าวพบมีน้ำผุดขึ้นมากลางถนนเช่นกัน ทำให้รถยนต์และรถโดยสารที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าขับผ่านไป เพราะเกรงจะไม่ปลอดภัย แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ทำให้รถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติ
โดยชาวบ้าน เล่าว่า ช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อน เห็นเจ้าหน้าที่มาปิดกั้นพื้นที่ ก่อนพบมีน้ำผุดขึ้นมาจากถนน ตอนนั้นไม่ได้ตกใจอะไร เพราะเจ้าหน้าที่มากันเยอะ กระทั่งมาทราบข่าวเกิดเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยลูกรีบโทรมาบอกว่าอย่าออกไปไหน เพราะถนนแถวบ้านก็เคยมีน้ำผุดขึ้นมาเช่นกัน