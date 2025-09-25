รองผู้ว่าฯกทม. รุดตรวจจุดน้ำซึม เบื้องต้นไม่พบคลอรีน ส.ส.ปชน.เผยถนนยุบตัวตามแรงเหยียบ

รองผู้ว่าฯกทม.รุดตรวจ พื้นที่พบน้ำซึม ห่างรพ.วชิรพยาบาล 2 กม. กปน.เผยผลตรวจน้ำ ไม่พบคลอรีน ด้าน ส.ส.ปชน. เผย ถนนยุบตัวตามแรงเหยียบ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังจากเกิดเหตุถนนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้เกิดหลุมยุบกลางถนนหน้า สน.สามเสน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบจุดน้ำซึมบนผิวจราจรบริเวณเส้นเกียกกาย หน้าโรงงานบุญรอด ห่างจากจุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 2 กิโลเมตร
ล่าสุด น.ส.ภัสริน รามวงศ์ หรือกานต์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านแอพพลิเคชั่นเอ็กซ์ กานต์ ภัสริน รามวงศ์ Patsarin Ramwong ระบุว่า “เวลา 10.10 น. อัพเดตสถานการณ์บริเวณเส้นเกียกกาย (หน้าโรงงานบุญรอด) การประปานครหลวงและ รฟม. เข้าตรวจสอบผิวถนน ยังพบน้ำรั่วซึมต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่กำลังเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ ล่าสุดเจ้าหน้าที่เหยียบบริเวณถนน มีการยุบตัวตามแรงเหยียบ มีการปิดช่องจราจรเพิ่มเติมอีก 1 ช่องเป็น 2 ช่องจราจร โปรดวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพบน้ำซึม ถนนพองตัว และยุบตัวลง โดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงทำการตรวจสอบน้ำที่ซึมออกมา เบื้องต้นไม่พบว่ามีคลอรีน และกำลังตรวจสอบท่อเมนประธานส่งน้ำว่ามีรั่วซึมหรือไม่
ด้าน นายพิภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี เจ้าของร้านขายหมูมณี ที่อยู่ใกล้กับบริเวณจุดซึมของน้ำ บอกกับทีมข่าวว่า เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเห็นพื้นถนนเปียก แต่ตนไม่ได้คิดอะไรมาก เนื่องจากมีฝนตก แต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ถนนยังคงเปียกอยู่ทั้งที่ฝนไม่ตก ส่วนตัวมองว่าแปลก จึงสังเกตบริเวณถนนก็พบว่ามีน้ำซึมมาจากยางมะตอยและพบว่าถนนมีความพลิ้วและบวมขึ้น ส่วนตัวจึงได้นำเก้าอี้ไปกั้นไว้เพื่อไม่ให้รถสัญจรผ่านถนนดังกล่าวและป้องกันการกระแทก และขณะนั้นตนเห็นเจ้าหน้าที่ของ รฟม.เดินผ่านมาจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบบริเวณดังกล่าว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกรวย แบริเออร์รวมถึงธงมาตั้งไว้ ยอมรับว่าส่วนตัวกลัวและกังวล ว่าจะเกิดเหตุเหมือนบริเวณถนนสามเสน แต่ถ้าหากเกิดเหตุรุนแรงก็ได้เตรียมพร้อมในเรื่องของน้ำและไฟไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ถ้าถึงขั้นรุนแรงกว่านั้นก็ต้องย้ายออกเพื่อความปลอดภัย
ล่าสุด น.ส.ภัสรินได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก อัพเดตสถานการณ์น้ำซึมบริเวณหน้าบริษัทบุญรอด โดยระบุว่า “อัพเดต 12.00 น. เหตุน้ำซึมบนผิวถนนสามเสนช่วงวัดจันทร์สโมสร หน้าบุญรอด ขณะนี้ทาง กทม. นำเครื่องตรวจวัด ไม่พบการยุบตัว ผิวจราจรที่นูนขึ้นเนื่องจากมีน้ำซึมอยู่ใต้ผิวจราจร จะมีการเจาะผิวถนนเพื่อแก้ไข และหาท่อที่รั่วต่อไป
สำหรับประชาชนในบริเวณบางกระบือ องครักษ์ วัดประชาบือธรรม อาจได้รับผลกระทบเรื่องการจ่ายน้ำประปา ทั้งนี้ทางการประปากำลังตรวจสอบจุดรั่ว จะแจ้งกำหนดการปิดน้ำต่อ”
