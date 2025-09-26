ตร.แนะเส้นทางมารพ.วชิระ หลังกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 26 ก.ย. เป็นต้นไป

ตร.แนะเส้นทางมารพ.วชิระ หลังกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท 26 ก.ย. เป็นต้นไป
จากเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว ขณะก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใตดิน สถานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จนเป็นเหตุทำให้โรงพยาบาลประกาศงดบริการผู้ป่วยนอก 24-25 กันยายน และกลับมาให้บริการเป็นปกติได้ในวันที่ 26 กันยายน เป็นต้นไปนั้น
อ่าน : วชิรพยาบาล ประกาศพร้อมให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท เริ่ม 26 ก.ย.นี้ หลังเกิดเหตุถนนทรุด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รพ.วชิรพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นปกตินั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำเส้นทางเดินทางมายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ดังนี้
มาจากฝั่งธนฯ : ใช้สะพานกรุงธน-เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ขาว – เลี้ยวขวา ซ.สังคโลก (เปิดเป็นเดินรถสวนทาง) – เข้ารพ. ประตูสังคโลก จอดส่งบริเวณหน้าประตูห้องฉุกเฉิน
มาจากถนนสามเสน : เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ – เลี้ยวขวาเข้าซอยสุโขทัย 13 – เลี้ยวซ้ายเข้าถ.สวนอ้อยซอยกลาง – เข้า ถ.สังคโลก – เลี้ยวขวาเข้า รพ.ประตูสังคโลก
มาจากถนนสุโขทัย – เข้าซอยสุโขทัย 13- เลี้ยวขวา ถ. สวนอ้อยซอยกลาง- เข้าถ.สังคโลก เลี้ยวขวาเข้า รพ.ประตูสังคโลก
มาจากถนนนครราชสีมา : เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สวนอ้อยซอยกลาง – เข้าถ.สังคโลก เลี้ยวขวา เข้า รพ.ประตูสังคโลก