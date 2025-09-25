วชิรพยาบาล ประกาศพร้อมให้บริการผู้ป่วยนอกทุกประเภท เริ่ม 26 ก.ย.นี้ หลังเกิดเหตุถนนทรุด
จากเหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดตัว ขณะก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใตดิน สถานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จนเป็นเหตุทำให้โรงพยาบาลประกาศงดบริการผู้ป่วยนอก 24-25 ก.ย.นั้น
อ่านข่าว – วชิรพยาบาล ประกาศฉบับ 1 ย้ำโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบ งดบริการผู้ป่วยนอก 24-25 ก.ย.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ออกประกาศระบุว่า
ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก
ทุกประเภทรวมถึง คลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาล,คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
🟢สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ตามปกติ
✅ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-244-3000
ADVERTISMENT