อานนท์ ถูกคุมขังครบ 2 ปี เผยให้เวลาพิสูจน์คำพูด ชวนติด #ผมคิดถึงคุณ คุยเรื่องนักโทษการเมือง

อานนท์ นำภา ถูกคุมขังครบ 2 ปี เผยแข็งแรงขึ้นทั้งร่ายกาย-จิตใจ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่พูดคือความจริง เพื่อนๆ ร่วมติด #ผมคิดถึงคุณ เล่าเรื่องนักโทษการเมือง
26 กันยายน 2568 นับเป็นเวลา 2 ปีเต็มของการคุมขัง อานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ต้องขังคดี 112
ย้อนไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 วันที่ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.2495/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง อานนท์ จำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ร่วมกันมั่วสุมชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ทั้งนี้ มีเหตุมาจากการปราศรัยใน #ม็อบ14ตุลา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3.ปฏิรูปสถาบัน
- 26 ก.ย.68 ครบ 2 ปี คุมขัง อานนท์ นำภา ชวนติด #ผมคิดถึงคุณ คุยเรื่องนักโทษการเมือง
- ด่วน! จำคุก ‘อานนท์’ 4 ปี ไม่รอลงอาญา ปรับ 2 หมื่น ผิด 112-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คดี #ม็อบ14ตุลา ปี’63
วันเดียวกัน (26 ก.ย.66) ศาลมีคำพิพากษาลงโทษอานนท์ ให้จำคุก 4 ปี ปรับเป็นเงิน 20,000 บาท ไม่รอลงอาญา จากกรณีปราศรัย #ม็อบ14ตุลา นำตัวเข้าเรือนจำในเย็นวันนั้นทันที ทั้งนี้ ห้วง 2 ปีที่ผ่านมา ทนายความยื่นประกันตัว ขอปล่อยชั่วคราวอานนท์มาโดยตลอด ทว่าศาลยังคงยกคำร้อง ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวเสมอมา
ด้านเพจ อานนท์ นำภา ของอานนท์ เปิดเผยถึงการครบรอบ 2 ปีของการคุมขังว่า 2 ปีแห่งการจองจำ-ปิดปาก คนพูดความจริง ข้าพเจ้าแข็งแรงขึ้นทั้งร่ายกายและจิตใจ พร้อมยินดียืนหยัดต่อไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันใกล้จะถึง ยิ่งนานวัน “เวลา” จะช่วยพิสูจน์ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดคือความจริง ขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความช่วยเหลือ
อานนท์ นำภา
26 ก.ย.68
ณ ศาลอาญา ขณะพิจารณาคดีชุมนุมทวงคืนสนามหลวง
#ผมคิดถึงคุณ
อย่างไรก็ดี แฟนเพจ iLaw ของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เชิญชวนติด #ผมคิดถึงคุณ บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ร่วมพูดคุยเรื่องราวของนักโทษการเมือง โดยมีนักกิจกรรมร่วมโพสต์ภาพและเรื่องราวนักโทษการเมืองจำนวนมาก