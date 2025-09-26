ตร.ก็มีเออร์ลี่รีไทร์ อนุมัติ 1,095 นายทั่วประเทศ มีผบช.ภาค7ด้วย

ตร.ก็มีเออร์ลี่ไทร์ อนุมัติ 1,095 นายทั่วประเทศ มีผบช.ภาค 7 ด้วย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการอนุมัติตำรวจเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 รอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ระดับ พ.ต.อ. ถึง ด.ต. ทั่วประเทศรวม 1,095 นาย
โดย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) มาตรา 107 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 358/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจ 1,095 นาย ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการอนุมัติ ตร.เข้าโคตรการตั้งแต่ระดับ พล.ตท. ถึง ด.ต.ทั่วประเทศรวม 1,095 นาย โดยมีชื่อ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภาค7 เข้าร่วมโครงการด้วย