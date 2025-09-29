แถลงผลยึดไอซ์ 502 กิโล จับได้บนเรือสัญชาติไทย กลางทะเลภูเก็ต รับจากเมียนมา เตรียมส่งอินโดฯ

ป.ป.ส. ร่วมทัพเรือ ยึดไอซ์ครึ่งตัน พร้อมผู้ต้องหาบนเรือกลางทะเลภูเก็ต ก่อนลำเลียงไปประเทศที่สาม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., พล.ร.ท.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, พล.ร.ต.ภุชงค์ รอดนิกร รองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่สาม และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3, พล.ร.ต.ปณิธิ ทองเจือ ผู้อำนวยการสำนักการข่าวกรมข่าวทหารเรือ, พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และ พ.ต.อ.สรวิศ เสมอใจ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 4 คน (เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากกระโดดลงน้ำหลบหนีขณะจับกุม) พร้อมโทรศัพท์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่กองบังคับการตำรวจน้ำใช้นักประดาน้ำเก็บกู้โทรศัพท์กลับมาได้
พร้อมไอซ์ 502 กิโลกรัม คีตามีน 600 กรัม ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือ บนเรือบรรทุกผู้โดยสาร (เรือไดร์ฟวิ่ง) สัญชาติไทยชื่ออิลิกเซอร์ (Elixir) เหตุเกิดที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ระนอง 3 จุด ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 5 ล้านบาท
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์กล่าวว่า ระยะหลังการจับยาไอซ์ทางทะเลพบมากขึ้น ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงของนักค้ายาเสพติดหลังถูกซีลชายแดน ทั้งฝั่งกาญจนบุรี ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมของพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ปัจจุบันอยู่ที่เมียนมาและลาว ซึ่งต้องผลักดันให้ประเทศอาเซียนร่วมกันกดดันสกัดกั้นยาเสพติด
ด้านนายปฤณกล่าวว่า การจับกุมนี้สืบเนื่องจากห้วงเดือนกันยายน 2568 กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) สืบสวนได้ว่าเครือข่ายยาเสพติดเตรียมลำเลียงยาเสพติดปริมาณมากไปยังประเทศที่สาม จึงประสานการข่าวมายัง ป.ป.ส. สนธิกำลังกับกองทัพเรือทัพเรือภาคที่สามสืบสวนติดตาม กระทั่งพบเรือสัญชาติไทยต้องสงสัยชื่ออิลิกเซอร์ (Elixir) แล่นมาจาก จ.ระนอง และจอดอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต มีลักษณะผิดปกติจากเรือทั่วไป และบุคคลในเรือมีท่าทีพิรุธ ชุดปฏิบัติการจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมเรือลำดังกล่าว พบเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จักรเย็บปากกระสอบแบบมือถือ และถุงชาเปล่าจำนวนมาก
นายปฤณกล่าวว่า ต่อมาวันที่ 25 กันยายน ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 3 จุด จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ห้วงเดือนกันยายน 2568 เรืออิลิกเซอร์ (Elixir) แล่นออกจาก จ.ระนอง ไปรับไอซ์ 40 กระสอบ คาดว่าปริมาณ 1 ตัน จากบริเวณใกล้เกาะสอง เมียนมา โดยบรรทุกมาในเรือหางยาว 1 ลำ คนขับและลูกเรือเป็นชาวเมียนมา รวม 2 คน จากนั้นแล่นเรือไปบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล เพื่อรอส่งยาเสพติด แต่ไม่มีผู้มารับ จึงนำเรือกลับไปที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต มีชายอีก 2 คน นำเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ จักรเย็บปากกระสอบแบบมือถือ และถุงชาเปล่าจำนวนมาก ขึ้นมาบนเรือ หลังจากนั้นบุคคลทั้งหมดได้ร่วมกันนำไอซ์มาใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ มีเครื่องซีลโดยใช้เวลา 3 วัน จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจึงนำไอซ์ 20 กระสอบ ประมาณ 500 กก.ไปส่งบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล อีกครั้ง โดยมีเรือสปีดโบ๊ตมารับไป
นายปฤณกล่าวต่อว่า ส่วนไอซ์ที่เหลือประมาณ 20 กระสอบ เตรียมลำเลียงส่งบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้เรือลำดังกล่าวต้องจอดรออยู่บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 4 คน ไอซ์ 502 กก. คีตามีน 600 กรัม ภายในเรือลำดังกล่าว
นายปฤณกล่าวว่า ทั้งนี้ ปี 2568 พบการจับกุมในน่านน้ำทะเลที่ประเทศไทย จำนวน 6 คดี ของกลางไอซ์ 7.3 ตัน และพบข้อมูลการจับกุมที่ต่างประเทศบริเวณน่านน้ำสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ จำนวน 9 คดี ของกลางไอซ์ 18.1 ตัน คีตามีน 3.4 ตัน ประเทศปลายทางของยาเสพติดคือฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจับกุมดังกล่าวมาจากการบูรณาด้านข่าวและการสืบสวนร่วมกับกรมข่าวทหารเรือ และความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาคีที่ปฏิบัติการร่วมกัน (ตำรวจ ทหาร) รวมกำลังพลกว่า 100 นาย ที่ร่วมกันสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปประเทศที่สาม ปัจจุบันพบว่าเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังคงลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านการขนส่งทางเรืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2568 พบการจับกุมในน่านน้ำทะเลที่ประเทศไทย
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์เผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส.จะร่วมกับหน่วยงานภาคี บูรณาการด้านการข่าว และยกระดับความเข้มงวดในการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการลักลอบส่งออกยาเสพติดทางทะเลของประเทศไทย เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังปลายทางประเทศที่สามโดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจะสืบสวนขยายผล รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถึงระดับนายทุนผู้สั่งการ เพื่อขยายผลสืบหาทรัพย์สินและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีและเตรียมปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป