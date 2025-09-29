เปิดรายชื่อ ตร. 1095 ราย เออร์ลี่รีไทร์ มีผบช.ภาค 7-ผบก.ปทส. ด้วย

เปิดรายชื่อ ตร. 1095 ราย เออร์ลี่รีไทร์ มีผบช.ภาค 7-ผบก.ปทส.-ผบก.ศพฐ.4 และรองผบก.สอท.5 ด้วย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 437/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ความว่า
ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 (รอบตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ระดับ ดาบตำรวจ-พลตำรวจโท จำนวน 1,095 นาย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) มาตรา 107 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 358/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2568
สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช ภ7 พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พล.ต.ต.นิรันดร์ ทองฤทธิ์ ผบก.ศพฐ.4 และพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง ผบก.สอท.5 อดีตรองโฆษก ตร.หลายสมัย
