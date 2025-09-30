ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 2 ปี ลูกเกด ชลธิชา คดี 112 ปราศรัยคาร์ม็อบปี’64 ให้ประกันแล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก 2 ปี ลูกเกด ชลธิชา คดี 112 เหตุปราศรัยคาร์ม็อบปี’64 รอคำสั่งประกันตัวในชั้นฎีกา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กันยายน ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในคดีหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด อดีตนักกิจกรรมทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน เหตุจากกรณีปราศรัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 #คาร์ม็อบ11กันยา64 โดยวันนี้ น.ส.ชลธิชา เดินทางมาศาล พร้อมกับ นายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน นายศรายุทธิ์
ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน
ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนคดี #ม112 ลูกเกด” ชลธิชา แจ้งเร็ว กรณีปราศรัยให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64
เห็นว่าข้อความคำปราศรัยเป็นการใส่ความรัชกาลที่ 10 ให้เสื่อมเสียเกียรติยศ ประชาชนเสื่อมศรัทธา ลงโทษจำคุก 2 ปี อยู่ระหว่างรอคำสั่งประกันตัวในชั้นฎีกา
ขณะที่ โตโต้ ระบุผ่านเพจว่า ด่วน! 09.20 น. ศาลธัญบุรีอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดี 112 ส.ส.ลูกเกด ชลธิชา ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำคุกจำเลย 2 ปี ไม่รอลงอาญา ขณะนี้รอฟังคำสั่งขอประกันตัว
ต่อมาเวลา 09.58 น. ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งให้ประกันตัวชลธิชาระหว่างฎีกา โดยใช้หลักประกันเดิม จำนวน 150,000 บาท ที่เคยวางในชั้นอุทธรณ์