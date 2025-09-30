เจอร่างแล้ว! โครงกระดูกปริศนา หลังชาวเน็ตโพสต์ตามหา ที่แท้อยู่บนตึกร้างปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ข่าวคนนนท์” รายงานว่า มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า รับแจ้ง พบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา อยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่ง ภายในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ.
สืบเนื่องจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า เรื่องคือว่าเมื่อเช้ามืด ผมได้ทำโทรศัพท์ตกหายตรงข้ามทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 14
พอตอนเช้าผมได้โทรติดต่อกลับไปขอคืน ผมก็ได้ขับรถไปรับแถวๆ เซเว่นหน้าซิตี้รีสอร์ต ได้เจอกับคนที่เก็บโทรศัพท์ไปครับ เค้าเหมือนเป็นคนสติไม่ดีครับ
พอผมกลับมาถึงบ้านเปิดโทรศัพท์ดูก็เจอรูปนี้ครับ เหมือนว่าเค้าเอาไปถ่ายที่เกิดเหตุมา อย่างไรฝากช่วยประสานตามตำรวจหรือกู้ภัยไปเช็กตามตึกร้างพิกัดที่ผมส่งรูปไปหน่อยนะครับเผื่อเค้าอยากได้กลับบ้าน