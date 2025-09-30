คาดโครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง เป็น‘ผู้หญิง’ ไม่ใส่เสื้อผ้า กัน จอมพลัง ลงพื้นที่พบคนเร่ร่อนอยู่กับศพ

คาดโครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง เป็น ‘ผู้หญิง’ ไม่ใส่เสื้อผ้า กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ พบคนเร่ร่อนอาศัยอยู่กับศพนานหลายเดือน
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพโครงกระดู พร้อมระบุข้อความว่า ทำมือถือหาย พบว่าคนสติไม่ดีเก็บมือถือไว้ได้ เมื่อติดต่อได้มือถือคือน พบว่ามีรูปถ่ายโครงกระดูกปริศนาอยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่ง จนโพสต์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ล่าสุดทาง มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า รับแจ้ง พบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา อยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่ง ภายในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อ่านข่าว – เจอร่างแล้ว! โครงกระดูกปริศนา หลังชาวเน็ตโพสต์ตามหา ที่แท้อยู่บนตึกร้างปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 18.00 น. กัน จอมพลัง ไลฟ์สดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าว จึงเข้าไปตรวจสอบ
ต่อมา กันจอมพลัง ไลฟ์สดสรุปว่า ร่างที่เจอนั้น อยู่ชั้น 3 ที่ตึกร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนดูมองว่า โครงกระดูกดังกล่าวอาจจะเป็น “ผู้หญิง” เพราะสังเกตจากกระดูกเชิงกราน และพบว่าร่างดังกล่าวนั้น ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า และเสียชีวิตประมาณ 3-4 เดือนได้
เมื่อขึ้นไปบนดาดฟ้า พบ “กระป๋องกาว” อยู่เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการลงพื้นที่ พบว่ามีคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ด้วยและเมื่อเจ้าหน้าที่เห็น พบว่าคนเร่ร่อนคนนั้นได้กระโดดหายไป
กัน จอมพลัง ตั้งข้อสังเกตว่า คนเร่ร่อนคนนั้น น่าจะอาศัยอยู่ในตึกดังกล่าวอาศัยอยู่ในตึกเดียวกับโครงกระดูกนี้มาหลายเดือน เพราะพบว่ามีห้อง มีของเป็นของตนเอง และน่าจะรู้ว่าชั้น 3 มีอะไรอยู่ในนั้น
ซึ่งกัน จอมพลัง บอกว่า ต้องตามหาต่อไปว่าคนเร่ร่อนคนนั้นคือใคร เป็นคนเร่ร่อนจริงหรือไม่ และอาศัยอยู่กับโครงกระดูกดังกล่าวมาหลายเดือนหรือไม่?
ล่าสุด ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปในพื้นที่แล้ว