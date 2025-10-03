อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ยกเคส วิระชัย ทรงเมตตา ถูกปลดออกจากราชการ โทษร้ายแรง ถูกตัดสิทธิประโยชน์อื้อ

จากกรณี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงโทษปลด พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง ผบ.ตร. ออกจากราชการ เนื่องจาก พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา (เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีคลิปเสียงคดียิงรถ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือ บิ๊กโจ๊ก ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวข้อง การปลดออกจากราชการ ถือว่าเป็นโทษทางวินัยร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการตำรวจและกฎหมายข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถูกปลดควรจะได้รับตามปกติ สรุปได้ดังนี้ 

สิทธิที่เสียไปเมื่อถูก “ปลดออก”

1.เงินเดือนและบำเหน็จ/บำนาญ

  • จะไม่ได้รับบำนาญ (เพราะปลดออกเป็นโทษทางวินัย ไม่ใช่เกษียณอายุ)
  • อาจได้รับเพียง บำเหน็จตกทอด (เงินบำเหน็จข้าราชการ) ถ้ากฎหมาย/กฎ ก.ตร. เปิดช่องไว้ (ขึ้นกับเหตุและคำสั่ง)
  • เงินที่สะสมไว้ในกองทุน เช่น กบข. (ถ้ามี) จะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินสะสมของตนเอง แต่เสียสิทธิเงินสมทบจากทางราชการ

2.สิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณ

  • สิทธิรักษาพยาบาลแบบข้าราชการ (ตลอดชีพ) สิ้นสุด
  • สิทธิรับเบี้ยหวัด บำนาญ หรือสวัสดิการของครอบครัว สิ้นสุด

3.ตำแหน่ง เกียรติยศ และเครื่องราชฯ

  • ถือว่าขาดจากราชการในทันที
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับไปแล้ว ไม่ถูกเพิกถอน โดยอัตโนมัติ (เว้นแต่มีพระบรมราชโองการเพิกถอนกรณีพิเศษ)
  • แต่ไม่มีสิทธิเลื่อนหรือขอพระราชทานใหม่

เปรียบเทียบกับโทษ “ไล่ออก”

  • ปลดออก : ยังอาจได้รับ “บำเหน็จ” อยู่บ้าง (แต่ไม่ใช่บำนาญ) → ถือว่าโทษเบากว่าไล่ออก
  • ไล่ออก : จะเสียสิทธิทุกอย่าง รวมถึงบำเหน็จด้วย

ตัวอย่างสิทธิที่เหลืออยู่

  • เงินสะสมส่วนตัวในกบข. (ถ้ามี)
  • เงินประกันชีวิต/กองทุนอื่นที่ข้าราชการทำไว้เอง
  • เงินกู้สหกรณ์ตำรวจ (ถ้ามี) ก็ต้องชำระต่อไป

สรุปสั้นๆ

ปลดออก = ขาดจากราชการ เสียสิทธิราชการทั้งหมด (บำนาญ, รักษาพยาบาล, สวัสดิการ) แต่ยังมีสิทธิได้บำเหน็จ/เงินสะสมบางส่วน ขึ้นกับกฎหมายและเงื่อนไข

ไล่ออก = เสียหมดทุกสิทธิ ไม่มีแม้แต่บำเหน็จ