รวบแล้ว 9 วัยรุ่น รัวยิงใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มนั่งชมวิวใต้สะพานพระปกเกล้า เจ็บ 2 ราย ขยายผลต่อ

ผบช.น. สั่งชุดสืบสวนไล่ติดตามก่อเหตุยิงกลุ่มวัยรุ่นนั่งดูไฟใต้สะพานพระปกเกล้า จับผู้ก่อเหตุแล้ว 9 ราย ขยายผลพบแก๊งฝั่งธนฯ รวมตัวตามหาคู่อริเอามีดฟันเพื่อนก่อน อยากประกาศศักดายิงปืนใส่วัยรุ่นไม่รู้จักกันบาดเจ็บ 2 ราย
จากกรณี สน.พระราชวัง รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณใต้สะพานพระปกเกล้า ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ 191 กำลังฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ สน.พระราชวังพบวัยรุ่นชาย 2 ราย อายุประมาณ 20 ปี รายที่ 1 สภาพมีบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่น่องขาขวา กระสุนทะลุออก ส่วนรายที่ 2 ถูกกระสุนปืนเข้าหัวเข่าซ้าย กระสุนฝังใน หน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงนำส่ง รพ.กลาง และ รพ.ตากสิน หลังนั่งชมวิวบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เวลาประมาณ 01.00 น.ที่ผ่านมา
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 ได้สั่งการ พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รอง ผกก.สส.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.เดชา พรมโสภา สว.สส.สน.พระราชวัง ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง จับกุมนายกฤษดา หรือหิน อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 5856/2568 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือชุมชน จากการสอบสวนทราบว่า นายกฤษดา หรือหิน เป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนคนแรกบริเวณดังกล่าว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง ได้ทำการตรวจยึดและชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุและรถที่ใช้ก่อเหตุจาก นายเอ อายุ 15 ปี พร้อมของกลาง หมวกปีกสีดำ 1 ใบ รถจักรยานยนต์ แกรนด์ ฟีลาโน่ สีเทา จำนวน 1 คันหมายเลขทะเบียน 8 ขษ 6790 กรุงเทพมหานคร และนายบี อายุ 16 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุฯ หมวกกันน็อกสีชมพูยี่ห้อ INDEX จำนวน 1 ใบ (หมวกที่ใช้ในวันก่อเหตุ)
2.2กางเกงขาสั้นยี่ห้อ J&JCULB จำนวน 1 ตัว (กางเกงที่ใส่ในวันก่อเหตุ) ซึ่งทั้ง 2 คนนี้ยังเป็นเยาวชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงได้ทำการติดต่อผู้ปกครองและเชิญตัวมา สน.พระราชวัง จึงได้ทำการตรวจยึดชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุและรถที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นของกลาง โดยจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุอีก นายสรวิส หรือคำกลิ่น อายุ 19 ปี นายซี (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี นายดี (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี นายอี (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ล่าสุดชุดสืบสวนสามารถจับกุมนายเอฟ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี คนยิงคนที่ 2 รวมทั้งหมด 9 คน อยู่ระหว่างควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนสาเหตุนั้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 68 เวลาประมาณ 22.30 น. กลุ่มวัยรุ่นประชาอุทิศ 90 ได้รับแจ้งจากรุ่นน้องในกลุ่มว่า เพื่อนรุ่นน้องกลุ่มชื่อโอ๊ต ถูกกลุ่มวัยรุ่น ในซอยบางขุนนนท์ 19 ทำร้ายใช้มีดไล่ฟันทำร้ายบริเวณ ถ.ตากสิน ใกล้วงเวียนใหญ่ กลุ่มวัยรุ่นประชาอุทิศ 90 จึงได้พาเพื่อนในกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นปลั่งอนุสรณ์ จากนั้นจึงได้ติดต่อกับกลุ่มวัยรุ่นวัดยายร่ม เคยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มบางขุนนนท์ 19 อยู่ก่อนหน้านี้ ให้มารวมตัวที่ซอยสุขสวัสดิ์ 2 จากนั้นจึงได้รวมตัวกันขับขี่ จยย.เพื่อไปตามหาทำร้ายกับกลุ่มวัยรุนดังกล่าว กลางคืนจะมั่วสุมย่านสะพานพุทธ และสะพานพระปกเกล้า เมื่อพบกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้จักกัน รวมตัวกันจึงได้หยุดรถ จยย. ใช้ยิงปืนลงมาที่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวทั้งที่ไม่รู้จักกัน จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันหลบหนี อย่างไรก็ตาม กลุ่มวัยรุ่นที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นประชาอุทิศ 90 กลุ่มวัยรุ่นปลั่งอนุสรณ์ กลุ่มวัยรุ่นวัดยายร่มรวมตัวกันที่ซอยสุขสวัสดิ์ 2 รถ จยย. 12 คัน 25 คน เคยมีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นบางขุนนนท์ 19 ดังกล่าว
ทั้งนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้สั่งการกำชับการปฏิบัติเฝ้าติดตามแหล่งมั่วสุมในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมกำชับเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุไม่ให้มีการจับกุมวัยรุ่นรวมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการป้องกันเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืน และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นต้องดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมให้โดยเร็วที่สุด